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Патрушев прокомментировал захват танкера Eagle S на Балтике - РИА Новости, 28.01.2025
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17:12 28.01.2025 (обновлено: 17:13 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/tanker-1995960959.html
Патрушев прокомментировал захват танкера Eagle S на Балтике
Патрушев прокомментировал захват танкера Eagle S на Балтике - РИА Новости, 28.01.2025
Патрушев прокомментировал захват танкера Eagle S на Балтике
Захват на Балтике под надуманным предлогом танкера Eagle S сложно назвать иначе как актом современного пиратства, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:12:00+03:00
2025-01-28T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Захват на Балтике под надуманным предлогом танкера Eagle S сложно назвать иначе как актом современного пиратства, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью. "Захват же на Балтике под надуманным предлогом Eagle S иначе как актом современного пиратства вообще назвать сложно", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
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в мире, финляндия, россия, эстония, николай патрушев, балтийское море
В мире, Финляндия, Россия, Эстония, Николай Патрушев, Балтийское море
Патрушев прокомментировал захват танкера Eagle S на Балтике

Патрушев назвал захват танкера Eagle S в Балтике актом современного пиратства

© Фото : Merivartiosto - SLMV/XТанкер Eagle S
Танкер Eagle S - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Merivartiosto - SLMV/X
Танкер Eagle S. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Захват на Балтике под надуманным предлогом танкера Eagle S сложно назвать иначе как актом современного пиратства, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью.
«
"Захват же на Балтике под надуманным предлогом Eagle S иначе как актом современного пиратства вообще назвать сложно", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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В миреФинляндияРоссияЭстонияНиколай ПатрушевБалтийское море
 
 
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