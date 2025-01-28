https://ria.ru/20250128/tanker-1995960959.html

Патрушев прокомментировал захват танкера Eagle S на Балтике

Патрушев прокомментировал захват танкера Eagle S на Балтике - РИА Новости, 28.01.2025

Патрушев прокомментировал захват танкера Eagle S на Балтике

Захват на Балтике под надуманным предлогом танкера Eagle S сложно назвать иначе как актом современного пиратства, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:12:00+03:00

2025-01-28T17:12:00+03:00

2025-01-28T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Захват на Балтике под надуманным предлогом танкера Eagle S сложно назвать иначе как актом современного пиратства, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью. "Захват же на Балтике под надуманным предлогом Eagle S иначе как актом современного пиратства вообще назвать сложно", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.

https://ria.ru/20250120/zaharova-1994689643.html

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Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, россия, эстония, николай патрушев, балтийское море