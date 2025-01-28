https://ria.ru/20250128/svo-1995984441.html

Дмитрий Миляев и Анна Кузнецова обсудили реабилитацию бойцов спецоперации

Дмитрий Миляев и Анна Кузнецова обсудили реабилитацию бойцов спецоперации - РИА Новости, 28.01.2025

Дмитрий Миляев и Анна Кузнецова обсудили реабилитацию бойцов спецоперации

Во вторник состоялась встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и заместителя председателя Государственной Думы РФ Анны Кузнецовой, на которой... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:38:00+03:00

2025-01-28T18:38:00+03:00

2025-01-28T19:03:00+03:00

тульская область

россия

тульская область

дмитрий миляев

анна кузнецова

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Во вторник состоялась встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и заместителя председателя Государственной Думы РФ Анны Кузнецовой, на которой обсудили реабилитацию участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев рассказал об опыте региона. Комплексный подход, применяемый в Тульской области, включает медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. С августа 2023 года на базе госпиталя ветеранов войн и труда работает отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением периферической нервной системы и костно-мышечной системы на 60 коек. Для каждого пациента формируется индивидуальная программа реабилитации. Планируется строительство бассейна на территории госпиталя. Ветераны, получившие тяжелые ранения, с 2022 года принимают участие в сменах лагеря "Перезагрузка" на базе РУТБ "ОКА". Помимо различных процедур и занятий в тренажерном зале, здесь проводятся тренировки по паралимпийским видам спорта и мастер-классы с паралимпийцами. Глава региона, как руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", подчеркнул, что часть проходящих медицинскую реабилитацию пациентов возвращаются к регулярным занятиям спортом и осваивает адаптивные виды, что является хорошей мотивацией и психологическим стимулом к восстановлению. "Мы максимально ориентированы на участников СВО. В соответствии с поручениями президента РФ Владимира Владимировича Путина на это нацелены наши усилия в рамках комиссии Госсовета совместно с министерством спорта РФ, Государственной Думой и общественными институтами. У нас есть четкое понимание как двигаться дальше, и мы будем системно проводить эту работу", - подчеркнул Миляев.

https://ria.ru/20241219/milyaev-1990268695.html

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россия, тульская область, дмитрий миляев, анна кузнецова