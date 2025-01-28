Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Миляев и Анна Кузнецова обсудили реабилитацию бойцов спецоперации - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:38 28.01.2025 (обновлено: 19:03 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/svo-1995984441.html
Дмитрий Миляев и Анна Кузнецова обсудили реабилитацию бойцов спецоперации
Дмитрий Миляев и Анна Кузнецова обсудили реабилитацию бойцов спецоперации - РИА Новости, 28.01.2025
Дмитрий Миляев и Анна Кузнецова обсудили реабилитацию бойцов спецоперации
Во вторник состоялась встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и заместителя председателя Государственной Думы РФ Анны Кузнецовой, на которой... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:38:00+03:00
2025-01-28T19:03:00+03:00
тульская область
россия
тульская область
дмитрий миляев
анна кузнецова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995986585_0:52:675:433_1920x0_80_0_0_a63f1293876a8596b443a098fcf93050.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Во вторник состоялась встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и заместителя председателя Государственной Думы РФ Анны Кузнецовой, на которой обсудили реабилитацию участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев рассказал об опыте региона. Комплексный подход, применяемый в Тульской области, включает медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. С августа 2023 года на базе госпиталя ветеранов войн и труда работает отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением периферической нервной системы и костно-мышечной системы на 60 коек. Для каждого пациента формируется индивидуальная программа реабилитации. Планируется строительство бассейна на территории госпиталя. Ветераны, получившие тяжелые ранения, с 2022 года принимают участие в сменах лагеря "Перезагрузка" на базе РУТБ "ОКА". Помимо различных процедур и занятий в тренажерном зале, здесь проводятся тренировки по паралимпийским видам спорта и мастер-классы с паралимпийцами. Глава региона, как руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", подчеркнул, что часть проходящих медицинскую реабилитацию пациентов возвращаются к регулярным занятиям спортом и осваивает адаптивные виды, что является хорошей мотивацией и психологическим стимулом к восстановлению. "Мы максимально ориентированы на участников СВО. В соответствии с поручениями президента РФ Владимира Владимировича Путина на это нацелены наши усилия в рамках комиссии Госсовета совместно с министерством спорта РФ, Государственной Думой и общественными институтами. У нас есть четкое понимание как двигаться дальше, и мы будем системно проводить эту работу", - подчеркнул Миляев.
https://ria.ru/20241219/milyaev-1990268695.html
https://ria.ru/20241218/ekskursii-1989950701.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995986585_38:0:639:450_1920x0_80_0_0_b4ac707a747bc2732794a5dfadafb85d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тульская область, дмитрий миляев, анна кузнецова
Тульская область, Россия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Анна Кузнецова
Дмитрий Миляев и Анна Кузнецова обсудили реабилитацию бойцов спецоперации

Губернатор Миляев и Анна Кузнецова обсудили реабилитацию участников СВО

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова во время встречи. 28 января 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова во время встречи. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова во время встречи. 28 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Во вторник состоялась встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и заместителя председателя Государственной Думы РФ Анны Кузнецовой, на которой обсудили реабилитацию участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Миляев рассказал об опыте региона. Комплексный подход, применяемый в Тульской области, включает медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. С августа 2023 года на базе госпиталя ветеранов войн и труда работает отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением периферической нервной системы и костно-мышечной системы на 60 коек. Для каждого пациента формируется индивидуальная программа реабилитации. Планируется строительство бассейна на территории госпиталя.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Бюджет региона на три года приняли в Тульской области
19 декабря 2024, 20:40
Ветераны, получившие тяжелые ранения, с 2022 года принимают участие в сменах лагеря "Перезагрузка" на базе РУТБ "ОКА". Помимо различных процедур и занятий в тренажерном зале, здесь проводятся тренировки по паралимпийским видам спорта и мастер-классы с паралимпийцами.
Глава региона, как руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", подчеркнул, что часть проходящих медицинскую реабилитацию пациентов возвращаются к регулярным занятиям спортом и осваивает адаптивные виды, что является хорошей мотивацией и психологическим стимулом к восстановлению.
"Мы максимально ориентированы на участников СВО. В соответствии с поручениями президента РФ Владимира Владимировича Путина на это нацелены наши усилия в рамках комиссии Госсовета совместно с министерством спорта РФ, Государственной Думой и общественными институтами. У нас есть четкое понимание как двигаться дальше, и мы будем системно проводить эту работу", - подчеркнул Миляев.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Экскурсии проведут для родителей и вдов бойцов СВО Тульской области
18 декабря 2024, 16:37
 
Тульская областьРоссияТульская областьДмитрий МиляевАнна Кузнецова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала