https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО

"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО - РИА Новости, 28.01.2025

"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО

Российские войска близки к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:29:00+03:00

2025-01-28T14:29:00+03:00

2025-01-28T14:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

красноармейск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_da206701743b617061d0a33a826bce81.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска близки к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Они близки к тому, чтобы перерезать все линии связи с Покровском, автомобильные и железнодорожные артерии. Если Покровск падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке", — считает он.В воскресенье Минобороны России сообщило о полном взятии под контроль поселка Великая Новоселка. Как отметило ведомство, за сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.На следующий день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении, основная работа военных в последние дни была направлена на исключение всех возможностей логистики противника.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20250128/udar-1995860549.html

https://ria.ru/20250127/pokrovsk-1981175698.html

украина

россия

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)