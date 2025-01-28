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"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО
"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО - РИА Новости, 28.01.2025
"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО
Российские войска близки к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:29:00+03:00
2025-01-28T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
красноармейск
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска близки к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Они близки к тому, чтобы перерезать все линии связи с Покровском, автомобильные и железнодорожные артерии. Если Покровск падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке", — считает он.В воскресенье Минобороны России сообщило о полном взятии под контроль поселка Великая Новоселка. Как отметило ведомство, за сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.На следующий день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении, основная работа военных в последние дни была направлена на исключение всех возможностей логистики противника.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250128/udar-1995860549.html
https://ria.ru/20250127/pokrovsk-1981175698.html
украина
россия
донецкая народная республика
красноармейск
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО

Меркурис: падение Красноамейска затмит катастрофу ВСУ в Великой Новоселке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска близки к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Они близки к тому, чтобы перерезать все линии связи с Покровском, автомобильные и железнодорожные артерии. Если Покровск падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке", — считает он.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
ВС России нанесли серию ударов по Украине
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В воскресенье Минобороны России сообщило о полном взятии под контроль поселка Великая Новоселка. Как отметило ведомство, за сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.
Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.
На следующий день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении, основная работа военных в последние дни была направлена на исключение всех возможностей логистики противника.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
Улица в Покровске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Покровск: что это за город, и в чем его значение для СВО
Вчера, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскПокровскДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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