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"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО
"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО - РИА Новости, 28.01.2025
"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО
Российские войска близки к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:29:00+03:00
2025-01-28T14:29:00+03:00
2025-01-28T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы рф
донецкая народная республика
красноармейск
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска близки к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Они близки к тому, чтобы перерезать все линии связи с Покровском, автомобильные и железнодорожные артерии. Если Покровск падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке", — считает он.В воскресенье Минобороны России сообщило о полном взятии под контроль поселка Великая Новоселка. Как отметило ведомство, за сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.На следующий день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении, основная работа военных в последние дни была направлена на исключение всех возможностей логистики противника.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250128/udar-1995860549.html
https://ria.ru/20250127/pokrovsk-1981175698.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Затмит катастрофу": на Западе забили тревогу из-за угрозы в зоне СВО
Меркурис: падение Красноамейска затмит катастрофу ВСУ в Великой Новоселке