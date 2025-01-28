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ВС России бьют по позициям ВСУ в Купянском районе
ВС России бьют по позициям ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 28.01.2025
ВС России бьют по позициям ВСУ в Купянском районе
Российские военные после освобождения села Двуречная бьют из артиллерии по укрепленным позициям ВСУ в Купянском районе для дальнейшего продвижения, сообщил... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:04:00+03:00
2025-01-28T14:04:00+03:00
2025-01-28T14:04:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Российские военные после освобождения села Двуречная бьют из артиллерии по укрепленным позициям ВСУ в Купянском районе для дальнейшего продвижения, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Бойцы подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная Харьковской области. Для дальнейшего продвижения наши военные бьют из артиллерии по укреплённым позициям украинских боевиков в Купянском районе", - сказал Ганчев в своем Telegram-канале. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Двуречная в Харьковской области.
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харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ВС России бьют по позициям ВСУ в Купянском районе
Ганчев: российские военные бьют из артиллерии по позициям ВСУ в Купянском районе