Рейтинг@Mail.ru
ВС России бьют по позициям ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/svo-1995908305.html
ВС России бьют по позициям ВСУ в Купянском районе
ВС России бьют по позициям ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 28.01.2025
ВС России бьют по позициям ВСУ в Купянском районе
Российские военные после освобождения села Двуречная бьют из артиллерии по укрепленным позициям ВСУ в Купянском районе для дальнейшего продвижения, сообщил... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:04:00+03:00
2025-01-28T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_0:139:2942:1794_1920x0_80_0_0_c3f02525514bc1b43013076699d05fbb.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Российские военные после освобождения села Двуречная бьют из артиллерии по укрепленным позициям ВСУ в Купянском районе для дальнейшего продвижения, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Бойцы подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная Харьковской области. Для дальнейшего продвижения наши военные бьют из артиллерии по укреплённым позициям украинских боевиков в Купянском районе", - сказал Ганчев в своем Telegram-канале. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Двуречная в Харьковской области.
https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_2cde0e7b10dfa73e0bd603f64c6dbf3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ВС России бьют по позициям ВСУ в Купянском районе

Ганчев: российские военные бьют из артиллерии по позициям ВСУ в Купянском районе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Российские военные после освобождения села Двуречная бьют из артиллерии по укрепленным позициям ВСУ в Купянском районе для дальнейшего продвижения, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Бойцы подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная Харьковской области. Для дальнейшего продвижения наши военные бьют из артиллерии по укреплённым позициям украинских боевиков в Купянском районе", - сказал Ганчев в своем Telegram-канале.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Двуречная в Харьковской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
На Украине забили тревогу из-за нового "грозного" оружия для ВСУ
08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала