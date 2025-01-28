Российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области

Двуречная — поселок в Купянском районе Харьковской области. Расположен на западном берегу реки Оскол, в 14 километрах к северу от Купянска. Наравне с ранее освобожденным селом Западное формирует плацдарм группировки "Запад" на вражеском берегу. Вероятная цель этого плацдарма — наступление на Купянск. После захвата города противник потеряет важнейший логистический узел на этом направлении. Кроме того, отсюда можно продвигаться на северо-запад, в сторону поселка Великий Бурлук, чтобы поддержать наступление группировки "Север" на Волчанск.