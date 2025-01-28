Российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области, сообщило Минобороны.
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"B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области
Двуречная — поселок в Купянском районе Харьковской области. Расположен на западном берегу реки Оскол, в 14 километрах к северу от Купянска. Наравне с ранее освобожденным селом Западное формирует плацдарм группировки "Запад" на вражеском берегу. Вероятная цель этого плацдарма — наступление на Купянск. После захвата города противник потеряет важнейший логистический узел на этом направлении. Кроме того, отсюда можно продвигаться на северо-запад, в сторону поселка Великий Бурлук, чтобы поддержать наступление группировки "Север" на Волчанск.
По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, взятие Двуречной дает возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района. Кроме того, это позволит снизить интенсивность обстрелов поселков на левом берегу Оскола.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- 330 солдат убитыми и ранеными;
- четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113;
- шесть автомобилей;
- четыре орудия полевой артиллерии, из них три западного производства;
- две станции радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также два склада боеприпасов.
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