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Российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 28.01.2025 (обновлено: 17:17 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/svo-1995870149.html
Российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области
Российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025
Российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:25:00+03:00
2025-01-28T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области, сообщило Минобороны."B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области", — говорится в сводке.По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, взятие Двуречной дает возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района. Кроме того, это позволит снизить интенсивность обстрелов поселков на левом берегу Оскола.При этом бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад в районах Тополей, Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая, Красного Первого, Макеевки, Ямполя, Григоровки и Ивановки. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожены также два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины

Российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«
"B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили поселок Двуречная в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области

Двуречная — поселок в Купянском районе Харьковской области. Расположен на западном берегу реки Оскол, в 14 километрах к северу от Купянска. Наравне с ранее освобожденным селом Западное формирует плацдарм группировки "Запад" на вражеском берегу. Вероятная цель этого плацдарма — наступление на Купянск. После захвата города противник потеряет важнейший логистический узел на этом направлении. Кроме того, отсюда можно продвигаться на северо-запад, в сторону поселка Великий Бурлук, чтобы поддержать наступление группировки "Север" на Волчанск.

По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, взятие Двуречной дает возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района. Кроме того, это позволит снизить интенсивность обстрелов поселков на левом берегу Оскола.
При этом бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад в районах Тополей, Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая, Красного Первого, Макеевки, Ямполя, Григоровки и Ивановки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • 330 солдат убитыми и ранеными;
  • четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113;
  • шесть автомобилей;
  • четыре орудия полевой артиллерии, из них три западного производства;
  • две станции радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также два склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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