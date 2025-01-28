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Российские военные уничтожили инфраструктуру украинских аэродромов
Российские военные уничтожили инфраструктуру украинских аэродромов - РИА Новости, 28.01.2025
Российские военные уничтожили инфраструктуру украинских аэродромов
Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также цехам производства и складам хранения беспилотников и... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:20:00+03:00
2025-01-28T12:20:00+03:00
2025-01-28T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также цехам производства и складам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", - говорится в сообщении. Средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 853 единицы специальной военной автомобильной техники.
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технологии, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили инфраструктуру украинских аэродромов
ВС России за сутки уничтожили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и цеха БПЛА
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также цехам производства и складам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 853 единицы специальной военной автомобильной техники.