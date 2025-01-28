https://ria.ru/20250128/svo-1995867347.html

Российские военные уничтожили инфраструктуру украинских аэродромов

Российские военные уничтожили инфраструктуру украинских аэродромов - РИА Новости, 28.01.2025

Российские военные уничтожили инфраструктуру украинских аэродромов

Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также цехам производства и складам хранения беспилотников и... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:20:00+03:00

2025-01-28T12:20:00+03:00

2025-01-28T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также цехам производства и складам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", - говорится в сообщении. Средства противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 853 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html

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технологии, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)