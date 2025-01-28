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Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.01.2025

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, две американские бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:09:00+03:00

2025-01-28T12:09:00+03:00

2025-01-28T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

янтарный

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, две американские бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Зеленовка, Opexoвo-Василевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские боевые бронированные машины HMMWV, три автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США, уничтожен склад боеприпасов.

янтарный

часов яр

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), янтарный, часов яр