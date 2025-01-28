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Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи
Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.01.2025
Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, две американские бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:09:00+03:00
2025-01-28T12:09:00+03:00
2025-01-28T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, две американские бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Зеленовка, Opexoвo-Василевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские боевые бронированные машины HMMWV, три автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США, уничтожен склад боеприпасов.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), янтарный, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Янтарный, Часов Яр
Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи
Потери ВСУ составили до 220 человек