https://ria.ru/20250128/suschnost-1995880776.html

На российской орбитальной станции захотели создать "новую сущность"

На российской орбитальной станции захотели создать "новую сущность" - РИА Новости, 28.01.2025

На российской орбитальной станции захотели создать "новую сущность"

Российские учёные и инженеры хотят на Российской орбитальной станции за счёт активного взаимодействия человека с автоматическими аппаратами организовать "новую... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:59:00+03:00

2025-01-28T12:59:00+03:00

2025-01-28T12:59:00+03:00

наука

виктор хартов

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские учёные и инженеры хотят на Российской орбитальной станции за счёт активного взаимодействия человека с автоматическими аппаратами организовать "новую сущность" и сделать из станции гибридный комплекс, сообщил генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Виктор Хартов. "Появляется шанс создать новую сущность - в рамках плоскости РОС человеко-машинный гибридный орбитальный комплекс с широчайшими новыми возможностями", - сказал Хартов на пленарной сессии Королёвских чтений. Он подчеркнул, что при проектировании автоматических аппаратов, которые будут работать совместно с пилотируемыми, во главе угла должна быть максимальная эффективность. По словам Хартова, создавать нужно сразу совокупность пилотируемых и автоматических средств, а не их по отдельности. Учёный рассказал, что в плоскости орбиты РОС автоматические платформы могут летать с полезными нагрузками разного типа, сближаться со станцией, чтобы космонавты меняли на них полезную нагрузку или заправляли. Кроме того, там можно будет собирать большие конструкции типа антенн и солнечных электростанций. Научно-энергетический модуль, с которого начнётся строительство РОС, планируется запустить в декабре 2027 года, сообщил во вторник генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв.

https://ria.ru/20241228/kosmos-1991824733.html

https://ria.ru/20240724/rossija-1961679841.html

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виктор хартов, космос - риа наука