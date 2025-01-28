https://ria.ru/20250128/suschnost-1995880776.html
На российской орбитальной станции захотели создать "новую сущность"
На российской орбитальной станции захотели создать "новую сущность" - РИА Новости, 28.01.2025
На российской орбитальной станции захотели создать "новую сущность"
Российские учёные и инженеры хотят на Российской орбитальной станции за счёт активного взаимодействия человека с автоматическими аппаратами организовать "новую... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:59:00+03:00
2025-01-28T12:59:00+03:00
2025-01-28T12:59:00+03:00
наука
виктор хартов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские учёные и инженеры хотят на Российской орбитальной станции за счёт активного взаимодействия человека с автоматическими аппаратами организовать "новую сущность" и сделать из станции гибридный комплекс, сообщил генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Виктор Хартов. "Появляется шанс создать новую сущность - в рамках плоскости РОС человеко-машинный гибридный орбитальный комплекс с широчайшими новыми возможностями", - сказал Хартов на пленарной сессии Королёвских чтений. Он подчеркнул, что при проектировании автоматических аппаратов, которые будут работать совместно с пилотируемыми, во главе угла должна быть максимальная эффективность. По словам Хартова, создавать нужно сразу совокупность пилотируемых и автоматических средств, а не их по отдельности. Учёный рассказал, что в плоскости орбиты РОС автоматические платформы могут летать с полезными нагрузками разного типа, сближаться со станцией, чтобы космонавты меняли на них полезную нагрузку или заправляли. Кроме того, там можно будет собирать большие конструкции типа антенн и солнечных электростанций. Научно-энергетический модуль, с которого начнётся строительство РОС, планируется запустить в декабре 2027 года, сообщил во вторник генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв.
https://ria.ru/20241228/kosmos-1991824733.html
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виктор хартов, космос - риа наука
Наука, Виктор Хартов, Космос - РИА Наука
На российской орбитальной станции захотели создать "новую сущность"
Российские учёные захотели с помощью РОС создать новую сущность в космосе
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские учёные и инженеры хотят на Российской орбитальной станции за счёт активного взаимодействия человека с автоматическими аппаратами организовать "новую сущность" и сделать из станции гибридный комплекс, сообщил генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Виктор Хартов.
"Появляется шанс создать новую сущность - в рамках плоскости РОС человеко-машинный гибридный орбитальный комплекс с широчайшими новыми возможностями", - сказал Хартов
на пленарной сессии Королёвских чтений.
Он подчеркнул, что при проектировании автоматических аппаратов, которые будут работать совместно с пилотируемыми, во главе угла должна быть максимальная эффективность. По словам Хартова, создавать нужно сразу совокупность пилотируемых и автоматических средств, а не их по отдельности.
Учёный рассказал, что в плоскости орбиты РОС автоматические платформы могут летать с полезными нагрузками разного типа, сближаться со станцией, чтобы космонавты меняли на них полезную нагрузку или заправляли. Кроме того, там можно будет собирать большие конструкции типа антенн и солнечных электростанций.
Научно-энергетический модуль, с которого начнётся строительство РОС, планируется запустить в декабре 2027 года, сообщил во вторник генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв.