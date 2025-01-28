https://ria.ru/20250128/sud-1995886216.html
Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным
Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным - РИА Новости, 28.01.2025
Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы, назначенный главарю "Русского добровольческого корпуса"*... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:09:00+03:00
2025-01-28T13:09:00+03:00
2025-01-28T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы, назначенный главарю "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Денису Капустину**, актеру Кириллу Канахину** и другим фигурантам дела о вторжении в Брянскую область, отклонив жалобы их адвокатов, сообщили РИА Новости в инстанции. "Решением судебной коллегии по уголовным делам Апелляционного военного суда апелляционные жалобы защитников… на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года, вынесенный в отношении Зырянова** А.Н., Канахина** К.Н., Капустина** Д.Е., Огурцова** А.Р. и Галанова** А.С., оставлены без удовлетворения, а приговор - без изменения", - сказал собеседник агентства. В ноябре суд приговорил пятерых фигурантов к пожизненному лишению свободы: они должны будут провести первые 8 лет в тюрьме, остальное время - в колонии особого режима. Каждого из них оштрафовали на 2-2,5 миллиона рублей. Также наложен запрет на администрирование сайтов на срок от 3 до 4 лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан на общую сумму 10 миллионов рублей, и также иски местного отделения Росгвардии и обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом, водой и электричеством организаций на 3,5 миллиона рублей. Пятеро фигурантов, среди которых также Алексей Огурцов**, Александр Галанов** и Антон Зырянов**, заочно арестованы и объявлены в международный розыск. По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. В зависимости от роли каждого обвиняемым вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления. Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин**, который участвовал в нападении на Россию в составе "РДК"*. Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесены в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20250122/gorduma-1994932287.html
https://ria.ru/20241228/peterburg-1991839662.html
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происшествия, брянская область, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Брянская область, Россия, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным
Суд признал законным заочный приговор Капустину и Канахину
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы, назначенный главарю "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Денису Капустину**, актеру Кириллу Канахину** и другим фигурантам дела о вторжении в Брянскую область, отклонив жалобы их адвокатов, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Решением судебной коллегии по уголовным делам Апелляционного военного суда апелляционные жалобы защитников… на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года, вынесенный в отношении Зырянова** А.Н., Канахина** К.Н., Капустина** Д.Е., Огурцова** А.Р. и Галанова** А.С., оставлены без удовлетворения, а приговор - без изменения", - сказал собеседник агентства.
В ноябре суд приговорил пятерых фигурантов к пожизненному лишению свободы: они должны будут провести первые 8 лет в тюрьме, остальное время - в колонии особого режима. Каждого из них оштрафовали на 2-2,5 миллиона рублей. Также наложен запрет на администрирование сайтов на срок от 3 до 4 лет.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан на общую сумму 10 миллионов рублей, и также иски местного отделения Росгвардии
и обеспечивающих населенные пункты Брянской области
газом, водой и электричеством организаций на 3,5 миллиона рублей.
Пятеро фигурантов, среди которых также Алексей Огурцов**, Александр Галанов** и Антон Зырянов**, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины
в села Любечане и Сушаны Климовского района
Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
В зависимости от роли каждого обвиняемым вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России
группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления.
Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин**, который участвовал в нападении на Россию в составе "РДК"*.
Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ
, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области
, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесены в перечень экстремистов и террористов