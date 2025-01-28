Рейтинг@Mail.ru
Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 28.01.2025 (обновлено: 13:12 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/sud-1995886216.html
Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным
Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным - РИА Новости, 28.01.2025
Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы, назначенный главарю "Русского добровольческого корпуса"*... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:09:00+03:00
2025-01-28T13:12:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987470561_0:48:1500:892_1920x0_80_0_0_473fa048d80a23a44b83ec71749e781f.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы, назначенный главарю "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Денису Капустину**, актеру Кириллу Канахину** и другим фигурантам дела о вторжении в Брянскую область, отклонив жалобы их адвокатов, сообщили РИА Новости в инстанции. "Решением судебной коллегии по уголовным делам Апелляционного военного суда апелляционные жалобы защитников… на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года, вынесенный в отношении Зырянова** А.Н., Канахина** К.Н., Капустина** Д.Е., Огурцова** А.Р. и Галанова** А.С., оставлены без удовлетворения, а приговор - без изменения", - сказал собеседник агентства. В ноябре суд приговорил пятерых фигурантов к пожизненному лишению свободы: они должны будут провести первые 8 лет в тюрьме, остальное время - в колонии особого режима. Каждого из них оштрафовали на 2-2,5 миллиона рублей. Также наложен запрет на администрирование сайтов на срок от 3 до 4 лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан на общую сумму 10 миллионов рублей, и также иски местного отделения Росгвардии и обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом, водой и электричеством организаций на 3,5 миллиона рублей. Пятеро фигурантов, среди которых также Алексей Огурцов**, Александр Галанов** и Антон Зырянов**, заочно арестованы и объявлены в международный розыск. По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. В зависимости от роли каждого обвиняемым вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления. Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин**, который участвовал в нападении на Россию в составе "РДК"*. Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесены в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20250122/gorduma-1994932287.html
https://ria.ru/20241228/peterburg-1991839662.html
https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972409853.html
брянская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987470561_125:0:1376:938_1920x0_80_0_0_3951f269eb54d9c8024206996de0520e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Брянская область, Россия, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным

Суд признал законным заочный приговор Капустину и Канахину

CC BY 4.0 / Світлана Кирган / Денис Капустин**
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
CC BY 4.0 / Світлана Кирган /
Денис Капустин**. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы, назначенный главарю "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Денису Капустину**, актеру Кириллу Канахину** и другим фигурантам дела о вторжении в Брянскую область, отклонив жалобы их адвокатов, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Решением судебной коллегии по уголовным делам Апелляционного военного суда апелляционные жалобы защитников… на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года, вынесенный в отношении Зырянова** А.Н., Канахина** К.Н., Капустина** Д.Е., Огурцова** А.Р. и Галанова** А.С., оставлены без удовлетворения, а приговор - без изменения", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Вологде задержали экс-кандидата в депутаты гордумы за пропаганду РДК*
22 января, 10:26
В ноябре суд приговорил пятерых фигурантов к пожизненному лишению свободы: они должны будут провести первые 8 лет в тюрьме, остальное время - в колонии особого режима. Каждого из них оштрафовали на 2-2,5 миллиона рублей. Также наложен запрет на администрирование сайтов на срок от 3 до 4 лет.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан на общую сумму 10 миллионов рублей, и также иски местного отделения Росгвардии и обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом, водой и электричеством организаций на 3,5 миллиона рублей.
Пятеро фигурантов, среди которых также Алексей Огурцов**, Александр Галанов** и Антон Зырянов**, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Петербурге завели дело после портретов террористов РДК* в школе
28 декабря 2024, 13:03
В зависимости от роли каждого обвиняемым вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления.
Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин**, который участвовал в нападении на Россию в составе "РДК"*.
Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесены в перечень экстремистов и террористов
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Суд в Москве разрешил уничтожить оружие главаря РДК* Капустина
13 сентября 2024, 02:17
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала