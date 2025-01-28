https://ria.ru/20250128/sud-1995886216.html

Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным

Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным - РИА Новости, 28.01.2025

Суд признал приговор главарю "Русского добровольческого корпуса"* законным

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы, назначенный главарю "Русского добровольческого корпуса"*... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:09:00+03:00

2025-01-28T13:09:00+03:00

2025-01-28T13:12:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы, назначенный главарю "Русского добровольческого корпуса"* (запрещенная в России террористическая организация) Денису Капустину**, актеру Кириллу Канахину** и другим фигурантам дела о вторжении в Брянскую область, отклонив жалобы их адвокатов, сообщили РИА Новости в инстанции. "Решением судебной коллегии по уголовным делам Апелляционного военного суда апелляционные жалобы защитников… на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года, вынесенный в отношении Зырянова** А.Н., Канахина** К.Н., Капустина** Д.Е., Огурцова** А.Р. и Галанова** А.С., оставлены без удовлетворения, а приговор - без изменения", - сказал собеседник агентства. В ноябре суд приговорил пятерых фигурантов к пожизненному лишению свободы: они должны будут провести первые 8 лет в тюрьме, остальное время - в колонии особого режима. Каждого из них оштрафовали на 2-2,5 миллиона рублей. Также наложен запрет на администрирование сайтов на срок от 3 до 4 лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан на общую сумму 10 миллионов рублей, и также иски местного отделения Росгвардии и обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом, водой и электричеством организаций на 3,5 миллиона рублей. Пятеро фигурантов, среди которых также Алексей Огурцов**, Александр Галанов** и Антон Зырянов**, заочно арестованы и объявлены в международный розыск. По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. В зависимости от роли каждого обвиняемым вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления. Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин**, который участвовал в нападении на Россию в составе "РДК"*. Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесены в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20250122/gorduma-1994932287.html

https://ria.ru/20241228/peterburg-1991839662.html

https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972409853.html

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происшествия, брянская область, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)