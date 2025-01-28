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США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
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22:51 28.01.2025 (обновлено: 23:01 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ssha-1996012855.html
США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, пишут СМИ
США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, пишут СМИ
США на этой неделе отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:51:00+03:00
2025-01-28T23:01:00+03:00
в мире
сша
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израиль
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США на этой неделе отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с данной операцией.Ракеты были доставлены в Польшу, откуда их предполагается передать Украине. Это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.По данным портала, израильские Военно-воздушные силы вывели систему Patriot из эксплуатации в апреле 2024 года, посчитав её устаревшей на фоне разработки собственных систем ПВО. Украинские власти предложили вернуть ракеты США для модернизации и передачи Киеву, но Израиль медлил с решением из-за опасений возможной реакции со стороны России.Как отмечает портал, только в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил эту инициативу. Израиль также уведомил Москву, что речь идёт о возвращении оружия США, а не о прямых поставках Украине.
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995833499.html
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в мире, сша, украина, израиль, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Израиль, Вооруженные силы Украины
США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, пишут СМИ

Axios: США передали ВСУ ракеты-перехватчики для Patriot, хранившиеся в Израиле

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США на этой неделе отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с данной операцией.
Ракеты были доставлены в Польшу, откуда их предполагается передать Украине. Это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.
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По данным портала, израильские Военно-воздушные силы вывели систему Patriot из эксплуатации в апреле 2024 года, посчитав её устаревшей на фоне разработки собственных систем ПВО. Украинские власти предложили вернуть ракеты США для модернизации и передачи Киеву, но Израиль медлил с решением из-за опасений возможной реакции со стороны России.
Как отмечает портал, только в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил эту инициативу. Израиль также уведомил Москву, что речь идёт о возвращении оружия США, а не о прямых поставках Украине.
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