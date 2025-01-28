https://ria.ru/20250128/ssha-1996012855.html

США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, пишут СМИ

США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025

США передали Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot, пишут СМИ

США на этой неделе отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:51:00+03:00

2025-01-28T22:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США на этой неделе отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с данной операцией.Ракеты были доставлены в Польшу, откуда их предполагается передать Украине. Это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.По данным портала, израильские Военно-воздушные силы вывели систему Patriot из эксплуатации в апреле 2024 года, посчитав её устаревшей на фоне разработки собственных систем ПВО. Украинские власти предложили вернуть ракеты США для модернизации и передачи Киеву, но Израиль медлил с решением из-за опасений возможной реакции со стороны России.Как отмечает портал, только в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил эту инициативу. Израиль также уведомил Москву, что речь идёт о возвращении оружия США, а не о прямых поставках Украине.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995833499.html

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995958924.html

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