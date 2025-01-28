https://ria.ru/20250128/ssha-1995851247.html

В США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев

В США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев - РИА Новости, 28.01.2025

В США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) сообщила о приостановке приема заявок на въезд украинских беженцев по программе "Единение ради Украины". РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:15:00+03:00

2025-01-28T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) сообщила о приостановке приема заявок на въезд украинских беженцев по программе "Единение ради Украины". "В связи с указом от 20 января 2025 года "Об укреплении наших границ" USCIS временно приостанавливает прием формы I-134A, заявление на поддержку и декларацию о финансовой поддержке до завершения пересмотра всех процессов гуманитарного допуска, как того требует этот указ", — говорится в заявлении службы. При этом USCIS напомнила, что украинские беженцы, уже находящиеся в Соединенных Штатах, могут подать заявку на продление срока пребывания за 180 дней до его истечения. Кроме того, остается в силе уже начавшийся процесс подачи заявлений на продление или получение разрешения на работу. Программу "Единение ради Украины" запустили 21 апреля 2022 года как часть обязательств администрации Джо Байдена по предоставлению убежища украинцам. Программа позволяет украинским гражданам и членам их семей въехать в США на срок до двух лет при наличии американского спонсора, готового оказывать им финансовую помощь на все время пребывания. Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал несколько указов по борьбе с нелегальной миграцией. По его мнению, многие программы в этой области изначально были незаконными. После этого, как писала New York Times, Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев.

https://ria.ru/20240912/vykhod-1972209243.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден