https://ria.ru/20250128/ssha-1995844434.html

В США хотят увеличить бюджет Пентагона

В США хотят увеличить бюджет Пентагона - РИА Новости, 28.01.2025

В США хотят увеличить бюджет Пентагона

Новый председатель комитета сената США по вооруженным силам Роджер Уикер намерен увеличить финансирование обороны на 200 миллиардов долларов в течение двух лет... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:30:00+03:00

2025-01-28T10:30:00+03:00

2025-01-28T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новый председатель комитета сената США по вооруженным силам Роджер Уикер намерен увеличить финансирование обороны на 200 миллиардов долларов в течение двух лет и сделать более гибкой систему закупок ведомства, пишет Breaking Defense. Издание отмечает, что офис Уикера хочет добиться от президента США Дональда Трампа увеличения оборонного бюджета в рамках законопроекта, по которому пока ведутся обсуждения. По словам Уикера, это могло бы помочь в создании собственной системы ПВО "Железный купол", новой военной техники, подводных лодок. Издание напоминает, что деньги могут пойти и на финансирование проекта истребителя "завоевания превосходства в воздухе" нового поколения, создание которого находится под вопросом из-за издержек бюджета. "Нет ничего невозможного, чтобы выделять по 100 миллиардов долларов в год на оборону в течение следующих двух лет. С этим мы сможет добиться того, чего хотим", - заявил Уикер изданию. Breaking Defense отмечает, что Уикер предлагает новый план закупок в сфере обороны. В случае принятия конгрессом США он может радикально изменить систему закупок Пентагона, освободив некоторые оборонные фирмы и коммерческие компании от ряда наиболее обременительных процедур заключения контрактов. "Многие согласятся, что на этом пути (заключении контрактов с Пентагоном - ред.) слишком много шагов, которые можно исключить. Но затем... ребята с новой идеей, Илоны Маски будущего, видят эту "долину смерти", и она становится для них реальной", - добавил Уикер, обсуждая текущее состояние закупок в сфере обороны.

https://ria.ru/20250125/glava-1995488886.html

https://ria.ru/20250127/pentagon-1995594303.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, министерство обороны сша