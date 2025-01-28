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Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина
Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина - РИА Новости, 28.01.2025
Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина
Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:21:00+03:00
2025-01-28T05:21:00+03:00
2025-01-28T11:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби."Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина", — сказал он.При этом Карлсон не привел каких-либо подробностей и доказательств в поддержку своей версии: когда и где такое могло случиться и какие именно действия предпринимались для организации покушения.Журналист подчеркнул, что считает эти попытки безумием. По его словам, команда Байдена действовала таким образом, поскольку для бывшей американской администрации хаос нужен был как "защитный экран".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, владимир путин, такер карлсон
В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин, Такер Карлсон
Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина
Журналист Карлсон заявил о попытке администрации Байдена убить Путина