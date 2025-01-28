https://ria.ru/20250128/ssha-1995817193.html

Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина

Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина - РИА Новости, 28.01.2025

Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина

Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T05:21:00+03:00

2025-01-28T05:21:00+03:00

2025-01-28T11:46:00+03:00

в мире

сша

джо байден

владимир путин

такер карлсон

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби."Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина", — сказал он.При этом Карлсон не привел каких-либо подробностей и доказательств в поддержку своей версии: когда и где такое могло случиться и какие именно действия предпринимались для организации покушения.Журналист подчеркнул, что считает эти попытки безумием. По его словам, команда Байдена действовала таким образом, поскольку для бывшей американской администрации хаос нужен был как "защитный экран".

https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html

https://ria.ru/20240515/putin-1946152484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, владимир путин, такер карлсон