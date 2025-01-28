Американские власти отправили в отпуск около 60 чиновников USAID, пишут СМИ
Reuters: администрация Трампа отправила в отпуск около 60 чиновников USAID
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников агентства США по международному развитию USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим странам, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов.
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"Администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников среди сотрудников агентства США по международному развитию", - передает агентство.
Как отмечается, во внутренней записке, которую направил врио руководителя USAID в понедельник вечером (по местному времени), говорится, что новое руководство выявило ряд действий в ведомстве, "по всей видимости, с целью обойти исполнительные указы президента и мандат от американского народа". В результате ряд сотрудников были отправлены в административный отпуск с полной оплатой и льготами до дальнейшего уведомления, пока анализируются эти действия, говорится в документе.
В записке не указано, скольких чиновников касается это решение, но пять источников сообщили Рейтер, что это число составляет примерно от 57 до 60. Двое из источников отметили, что в отпуск отправили в том числе руководящих сотрудников почти во всех отделениях USAID в Вашингтоне, которые занимались различными вопросами - от энергетической до водной безопасности, а также детским образованием за рубежом и цифровыми технологиями.
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