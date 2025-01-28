https://ria.ru/20250128/ssha-1995815904.html

Американские власти отправили в отпуск около 60 чиновников USAID, пишут СМИ

Американские власти отправили в отпуск около 60 чиновников USAID, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025

Американские власти отправили в отпуск около 60 чиновников USAID, пишут СМИ

Администрация американского президента Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников агентства США по международному развитию USAID... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T04:47:00+03:00

2025-01-28T04:47:00+03:00

2025-01-28T04:47:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152114/10/1521141094_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_758d70e1ef1c7c62764573a1bb95314e.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников агентства США по международному развитию USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим странам, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников среди сотрудников агентства США по международному развитию", - передает агентство. Как отмечается, во внутренней записке, которую направил врио руководителя USAID в понедельник вечером (по местному времени), говорится, что новое руководство выявило ряд действий в ведомстве, "по всей видимости, с целью обойти исполнительные указы президента и мандат от американского народа". В результате ряд сотрудников были отправлены в административный отпуск с полной оплатой и льготами до дальнейшего уведомления, пока анализируются эти действия, говорится в документе. В записке не указано, скольких чиновников касается это решение, но пять источников сообщили Рейтер, что это число составляет примерно от 57 до 60. Двое из источников отметили, что в отпуск отправили в том числе руководящих сотрудников почти во всех отделениях USAID в Вашингтоне, которые занимались различными вопросами - от энергетической до водной безопасности, а также детским образованием за рубежом и цифровыми технологиями.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995562168.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994739858.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, агентство по международному развитию сша