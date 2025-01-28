https://ria.ru/20250128/ssha-1995812823.html

Стало известно, когда в Google Maps появится "Залив Америки"

Стало известно, когда в Google Maps появится "Залив Америки" - РИА Новости, 28.01.2025

Стало известно, когда в Google Maps появится "Залив Америки"

Название "Залив Америки" появится на картографическом сервисе Google Maps в США, когда появятся соответствующие обновления в Информационной системе... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:03:00+03:00

2025-01-28T03:03:00+03:00

2025-01-28T03:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Название "Залив Америки" появится на картографическом сервисе Google Maps в США, когда появятся соответствующие обновления в Информационной системе географических названий (GNIS) страны. "Мы получили несколько вопросов о присвоении названий в Google Maps. У нас давняя практика применения изменений названий, когда они обновляются в официальных правительственных источниках. В случае с географическими объектами в США это происходит, когда обновляется Информационная система географических названий. Когда это произойдет, мы быстро обновим Google Maps в США, чтобы показать гору Мак-Кинли и "Залив Америки", - сообщает компания в одном из своих аккаунтов в соцсети X. По сообщению компании, когда официальные названия различаются у разных стран, пользователи сервиса видят свое официальное местное название, а в остальном мире - оба названия. Ранее новый президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США "в течение 30 дней" должен предпринять все "необходимые действия" для переименования. Трамп еще до инаугурации сообщил об этом намерении, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации. Трамп также ранее объявил о скором возвращении горе Денали в Аляске названия Мак-Кинли.

https://ria.ru/20250121/florida-1994796272.html

https://ria.ru/20250126/tramp-1995501664.html

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мексиканский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, мексиканский залив, аляска, дональд трамп, google