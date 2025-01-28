Стало известно, когда в Google Maps появится "Залив Америки"
"Залив Америки" появится в Google Maps в США после обновления системы топонимов
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Название "Залив Америки" появится на картографическом сервисе Google Maps в США, когда появятся соответствующие обновления в Информационной системе географических названий (GNIS) страны.
"Мы получили несколько вопросов о присвоении названий в Google Maps. У нас давняя практика применения изменений названий, когда они обновляются в официальных правительственных источниках. В случае с географическими объектами в США это происходит, когда обновляется Информационная система географических названий. Когда это произойдет, мы быстро обновим Google Maps в США, чтобы показать гору Мак-Кинли и "Залив Америки", - сообщает компания в одном из своих аккаунтов в соцсети X.
По сообщению компании, когда официальные названия различаются у разных стран, пользователи сервиса видят свое официальное местное название, а в остальном мире - оба названия.
Ранее новый президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США "в течение 30 дней" должен предпринять все "необходимые действия" для переименования. Трамп еще до инаугурации сообщил об этом намерении, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.
Трамп также ранее объявил о скором возвращении горе Денали в Аляске названия Мак-Кинли.