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Американский сенат поддержал назначение Бессента на пост министра финансов - РИА Новости, 28.01.2025
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02:00 28.01.2025 (обновлено: 10:50 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ssha-1995810638.html
Американский сенат поддержал назначение Бессента на пост министра финансов
Американский сенат поддержал назначение Бессента на пост министра финансов - РИА Новости, 28.01.2025
Американский сенат поддержал назначение Бессента на пост министра финансов
Сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост нового министра финансов страны, свидетельствует онлайн-голосование. РИА Новости, 28.01.2025
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост нового министра финансов страны, свидетельствует онлайн-голосование.Как следует из онлайн-подсчета голосов, Бессент набирает уже более 60 из 100 голосов сенаторов, что обеспечивает ему необходимое большинство для утверждения.На слушаниях 16 января Бессент выступил за ужесточение санкций против России, особенно в нефтяной сфере, для давления на Москву с целью достижения мирных договоренностей по Украине. Он также поддержал введение ограничений на поставки товаров из Китая.Бессент заявил, что доллар должен сохранить статус мировой резервной валюты, но предупредил о неконтролируемых расходах федерального бюджета, которые могут привести к экономическому кризису и рекордному повышению налогов в США к концу 2025 года.
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В мире, США, Россия, Москва
Американский сенат поддержал назначение Бессента на пост министра финансов

Сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост министра финансов

© Getty Images / Tom WilliamsСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / Tom Williams
Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост нового министра финансов страны, свидетельствует онлайн-голосование.
Как следует из онлайн-подсчета голосов, Бессент набирает уже более 60 из 100 голосов сенаторов, что обеспечивает ему необходимое большинство для утверждения.
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На слушаниях 16 января Бессент выступил за ужесточение санкций против России, особенно в нефтяной сфере, для давления на Москву с целью достижения мирных договоренностей по Украине. Он также поддержал введение ограничений на поставки товаров из Китая.
Бессент заявил, что доллар должен сохранить статус мировой резервной валюты, но предупредил о неконтролируемых расходах федерального бюджета, которые могут привести к экономическому кризису и рекордному повышению налогов в США к концу 2025 года.
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