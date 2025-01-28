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Американский сенат поддержал назначение Бессента на пост министра финансов
Американский сенат поддержал назначение Бессента на пост министра финансов - РИА Новости, 28.01.2025
Американский сенат поддержал назначение Бессента на пост министра финансов
Сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост нового министра финансов страны, свидетельствует онлайн-голосование. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T02:00:00+03:00
2025-01-28T02:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост нового министра финансов страны, свидетельствует онлайн-голосование.Как следует из онлайн-подсчета голосов, Бессент набирает уже более 60 из 100 голосов сенаторов, что обеспечивает ему необходимое большинство для утверждения.На слушаниях 16 января Бессент выступил за ужесточение санкций против России, особенно в нефтяной сфере, для давления на Москву с целью достижения мирных договоренностей по Украине. Он также поддержал введение ограничений на поставки товаров из Китая.Бессент заявил, что доллар должен сохранить статус мировой резервной валюты, но предупредил о неконтролируемых расходах федерального бюджета, которые могут привести к экономическому кризису и рекордному повышению налогов в США к концу 2025 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, москва
В мире, США, Россия, Москва
Американский сенат поддержал назначение Бессента на пост министра финансов
Сенат США поддержал назначение Скотта Бессента на пост министра финансов