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В США уволили более десяти сотрудников офиса спецпрокурора, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
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00:15 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/ssha-1995807257.html
В США уволили более десяти сотрудников офиса спецпрокурора, пишут СМИ
В США уволили более десяти сотрудников офиса спецпрокурора, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
В США уволили более десяти сотрудников офиса спецпрокурора, пишут СМИ
Новое руководство американского минюста уволило более десяти сотрудников офиса спецпрокурора Джека Смита, который занимался уголовными делами против президента... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T00:15:00+03:00
2025-01-28T00:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Новое руководство американского минюста уволило более десяти сотрудников офиса спецпрокурора Джека Смита, который занимался уголовными делами против президента Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News. "В свете их действий исполняющий обязанности генпрокурора не верит, что эти чиновники будут вести честную работу в рамках повестки президента", - цитирует телеканал неназванного представителя ведомства. По данным телеканала, речь идет более чем о дюжине сотрудников, которые работали в офисе спецпрокурора. С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
https://ria.ru/20250125/tramp-1995433403.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США уволили более десяти сотрудников офиса спецпрокурора, пишут СМИ

Fox News: в Минюсте США уволили сотрудников, занимавшихся делами против Трампа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Новое руководство американского минюста уволило более десяти сотрудников офиса спецпрокурора Джека Смита, который занимался уголовными делами против президента Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.
"В свете их действий исполняющий обязанности генпрокурора не верит, что эти чиновники будут вести честную работу в рамках повестки президента", - цитирует телеканал неназванного представителя ведомства.
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СМИ: Трамп уволил как минимум 12 независимых генинспекторов США
25 января, 07:58
По данным телеканала, речь идет более чем о дюжине сотрудников, которые работали в офисе спецпрокурора.
С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
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