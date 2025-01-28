Эксперт оценил уровень экспорта российского СПГ в Европу
Гривач: более половины экспорта российского СПГ в 2024 году пришлось на Европу
© AP PhotoТанкер загружает груз сжиженного природного газа в порту Пригородное
© AP Photo
Танкер загружает груз сжиженного природного газа в порту Пригородное. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более половины экспортированного из России сжиженного природного газа (СПГ) в 2024 году пришлось на рынок Европы, в целом нарастить поставки по итогам 2025 года РФ сможет, если удастся решить вопрос с газовозами ледового класса и наладить регулярные отгрузки с завода "Арктик СПГ 2", сообщил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
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"Большая часть сжиженного газа была поставлена в Европу - чуть больше половины. Основными покупателями в Европе были традиционно Испания, Франция и Бельгия. В Азии крупнейшим покупателем остается Япония, также значительно нарастил закупки Китай, особенно по сравнению с периодом конца прошлого десятилетия, когда Китай практически не покупал российский СПГ", - сказал собеседник агентства.
В целом рост экспорта СПГ из РФ в 2024 году Гривач объяснил отсутствием долгих ремонтов на заводах. "Некоторое количество грузов поступило на рынок с завода "Арктик СПГ 2". Если бы удалось организовать более ритмичный экспорт в условиях санкций, то объемы были бы выше", - также добавил он.
Прогнозируя динамику экспорта на 2025 год, эксперт отметил: "Если вопрос с газовозами ледового класса удастся решить, то будет положительная динамика и в 2025 году". Гривач также уточнил, что потенциал роста поставок с уже существующих заводов отсутствует.
"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре. О старте коммерческих поставок официально пока не сообщалось. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
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