Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил уровень экспорта российского СПГ в Европу - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 28.01.2025 (обновлено: 17:25 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/spg-1995963876.html
Эксперт оценил уровень экспорта российского СПГ в Европу
Эксперт оценил уровень экспорта российского СПГ в Европу - РИА Новости, 28.01.2025
Эксперт оценил уровень экспорта российского СПГ в Европу
Более половины экспортированного из России сжиженного природного газа (СПГ) в 2024 году пришлось на рынок Европы, в целом нарастить поставки по итогам 2025 года РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:24:00+03:00
2025-01-28T17:25:00+03:00
экономика
россия
европа
китай
алексей гривач
фонд национальной энергетической безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892630526_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_5d5d9f2b160160b0b760abc290755b9e.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более половины экспортированного из России сжиженного природного газа (СПГ) в 2024 году пришлось на рынок Европы, в целом нарастить поставки по итогам 2025 года РФ сможет, если удастся решить вопрос с газовозами ледового класса и наладить регулярные отгрузки с завода "Арктик СПГ 2", сообщил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Россия в 2024 году поставила за рубеж рекордные 33,6 миллиона тонн СПГ, что на 4% больше, чем в предыдущем году, ранее во вторник писала газета РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Предыдущий максимум - 32,9 миллиона тонн - был зафиксирован в 2022 году. "Большая часть сжиженного газа была поставлена в Европу - чуть больше половины. Основными покупателями в Европе были традиционно Испания, Франция и Бельгия. В Азии крупнейшим покупателем остается Япония, также значительно нарастил закупки Китай, особенно по сравнению с периодом конца прошлого десятилетия, когда Китай практически не покупал российский СПГ", - сказал собеседник агентства. В целом рост экспорта СПГ из РФ в 2024 году Гривач объяснил отсутствием долгих ремонтов на заводах. "Некоторое количество грузов поступило на рынок с завода "Арктик СПГ 2". Если бы удалось организовать более ритмичный экспорт в условиях санкций, то объемы были бы выше", - также добавил он. Прогнозируя динамику экспорта на 2025 год, эксперт отметил: "Если вопрос с газовозами ледового класса удастся решить, то будет положительная динамика и в 2025 году". Гривач также уточнил, что потенциал роста поставок с уже существующих заводов отсутствует. "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре. О старте коммерческих поставок официально пока не сообщалось. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
https://ria.ru/20240713/spg-1959409798.html
https://ria.ru/20241020/spg-1978948529.html
россия
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892630526_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_4c52bdaedb8699516cb69c3f5292a394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, китай, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Россия, Европа, Китай, Алексей Гривач, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт оценил уровень экспорта российского СПГ в Европу

Гривач: более половины экспорта российского СПГ в 2024 году пришлось на Европу

© AP PhotoТанкер загружает груз сжиженного природного газа в порту Пригородное
Танкер загружает груз сжиженного природного газа в порту Пригородное - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo
Танкер загружает груз сжиженного природного газа в порту Пригородное. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более половины экспортированного из России сжиженного природного газа (СПГ) в 2024 году пришлось на рынок Европы, в целом нарастить поставки по итогам 2025 года РФ сможет, если удастся решить вопрос с газовозами ледового класса и наладить регулярные отгрузки с завода "Арктик СПГ 2", сообщил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Россия в 2024 году поставила за рубеж рекордные 33,6 миллиона тонн СПГ, что на 4% больше, чем в предыдущем году, ранее во вторник писала газета РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Предыдущий максимум - 32,9 миллиона тонн - был зафиксирован в 2022 году.
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
США сократили экспорт СПГ в Евросоюз до минимума с 2021 года
13 июля 2024, 11:58
"Большая часть сжиженного газа была поставлена в Европу - чуть больше половины. Основными покупателями в Европе были традиционно Испания, Франция и Бельгия. В Азии крупнейшим покупателем остается Япония, также значительно нарастил закупки Китай, особенно по сравнению с периодом конца прошлого десятилетия, когда Китай практически не покупал российский СПГ", - сказал собеседник агентства.
В целом рост экспорта СПГ из РФ в 2024 году Гривач объяснил отсутствием долгих ремонтов на заводах. "Некоторое количество грузов поступило на рынок с завода "Арктик СПГ 2". Если бы удалось организовать более ритмичный экспорт в условиях санкций, то объемы были бы выше", - также добавил он.
Прогнозируя динамику экспорта на 2025 год, эксперт отметил: "Если вопрос с газовозами ледового класса удастся решить, то будет положительная динамика и в 2025 году". Гривач также уточнил, что потенциал роста поставок с уже существующих заводов отсутствует.
"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре. О старте коммерческих поставок официально пока не сообщалось. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Таможня КНР: Россия сократила поставки СПГ в Китай на 2,66%
20 октября 2024, 07:48
 
ЭкономикаРоссияЕвропаКитайАлексей ГривачФонд национальной энергетической безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала