https://ria.ru/20250128/spg-1995963876.html

Эксперт оценил уровень экспорта российского СПГ в Европу

Эксперт оценил уровень экспорта российского СПГ в Европу - РИА Новости, 28.01.2025

Эксперт оценил уровень экспорта российского СПГ в Европу

Более половины экспортированного из России сжиженного природного газа (СПГ) в 2024 году пришлось на рынок Европы, в целом нарастить поставки по итогам 2025 года РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:24:00+03:00

2025-01-28T17:24:00+03:00

2025-01-28T17:25:00+03:00

экономика

россия

европа

китай

алексей гривач

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более половины экспортированного из России сжиженного природного газа (СПГ) в 2024 году пришлось на рынок Европы, в целом нарастить поставки по итогам 2025 года РФ сможет, если удастся решить вопрос с газовозами ледового класса и наладить регулярные отгрузки с завода "Арктик СПГ 2", сообщил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Россия в 2024 году поставила за рубеж рекордные 33,6 миллиона тонн СПГ, что на 4% больше, чем в предыдущем году, ранее во вторник писала газета РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Предыдущий максимум - 32,9 миллиона тонн - был зафиксирован в 2022 году. "Большая часть сжиженного газа была поставлена в Европу - чуть больше половины. Основными покупателями в Европе были традиционно Испания, Франция и Бельгия. В Азии крупнейшим покупателем остается Япония, также значительно нарастил закупки Китай, особенно по сравнению с периодом конца прошлого десятилетия, когда Китай практически не покупал российский СПГ", - сказал собеседник агентства. В целом рост экспорта СПГ из РФ в 2024 году Гривач объяснил отсутствием долгих ремонтов на заводах. "Некоторое количество грузов поступило на рынок с завода "Арктик СПГ 2". Если бы удалось организовать более ритмичный экспорт в условиях санкций, то объемы были бы выше", - также добавил он. Прогнозируя динамику экспорта на 2025 год, эксперт отметил: "Если вопрос с газовозами ледового класса удастся решить, то будет положительная динамика и в 2025 году". Гривач также уточнил, что потенциал роста поставок с уже существующих заводов отсутствует. "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре. О старте коммерческих поставок официально пока не сообщалось. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.

https://ria.ru/20240713/spg-1959409798.html

https://ria.ru/20241020/spg-1978948529.html

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экономика, россия, европа, китай, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности