https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995987455.html

Спецоперация, 28 января: освобождена Двуречная в Харьковской области

Спецоперация, 28 января: освобождена Двуречная в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025

Спецоперация, 28 января: освобождена Двуречная в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:08:00+03:00

2025-01-28T19:08:00+03:00

2025-01-28T19:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

волчанск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984540007_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74908135d3e74edae558cc12b7a1adc1.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили на разных направлениях до 1330 военнослужащих и три танка, следует из сводки Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ за сутки лишились на курском направлении более 280 человек, уничтожены танк и БМП. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединения, которое освободило населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в военном ведомстве. Патрушев об украинском кризисе Запад заинтересован затягивать боевые действия на Украине ради заказов для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев. На фоне антироссийских санкций и военной поддержки Украины темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей. Не отстает от них и ОПК европейских стран, входящих в Североатлантический альянс. Помощник президента РФ добавил, что просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий. По его словам, передав Украине практически все просроченное устаревшее вооружение, Европа загрузила заказами и свои оборонные предприятия, создавая современное вооружение. Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий. Кроме того, Патрушев отметил, что соглашением о "столетнем партнерстве" с Киевом Лондон добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины. Тесная спайка Запада с Киевом - это комплекс угроз безопасности для России и других стран, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, комментируя атаку ВСУ на газопровод "Турецкий поток". Путь к Волчанску Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который до 2020 года был райцентром. По словам собеседника, это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для российских войск. Он заметил, что высота правого берега реки Оскол "полностью контролировалась противником", и то, что для жителей, возможно, станет немножко легче в плане обстрелов. Недовольство растет Недовольство властями Украины растет среди находящихся на передовой украинских военных, которые считают, что конфликт закончился бы быстрее, если бы на фронт отправили сыновей депутатов, передает эстонская телерадиокомпания ERR. Как заявил военный по имени Юрий, который вступил в ряды ВСУ в возрасте 20 лет в 2014 году, на фронт надо послать как представителей силовых ведомств, так и детей депутатов. Тогда, по его мнению, конфликт закончится быстрее. По его словам, в стране достаточно полицейских и сотрудников военкоматов, у которых есть и сыновья парламентариев, которых надо отправить на передовую, и тогда война закончится "не через год, а через полгода". Военный также прокомментировал вопрос снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, отметив, что "таким молодым людям не место на поле боя". Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Владимир Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.

https://ria.ru/20250128/kiev-1995947423.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html

https://ria.ru/20250128/ssha-1995939526.html

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995881237.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

харьковская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, волчанск