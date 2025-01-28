Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 28 января: освобождена Двуречная в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995987455.html
Спецоперация, 28 января: освобождена Двуречная в Харьковской области
Спецоперация, 28 января: освобождена Двуречная в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025
Спецоперация, 28 января: освобождена Двуречная в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:08:00+03:00
2025-01-28T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984540007_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74908135d3e74edae558cc12b7a1adc1.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили на разных направлениях до 1330 военнослужащих и три танка, следует из сводки Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ за сутки лишились на курском направлении более 280 человек, уничтожены танк и БМП. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединения, которое освободило населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в военном ведомстве. Патрушев об украинском кризисе Запад заинтересован затягивать боевые действия на Украине ради заказов для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев. На фоне антироссийских санкций и военной поддержки Украины темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей. Не отстает от них и ОПК европейских стран, входящих в Североатлантический альянс. Помощник президента РФ добавил, что просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий. По его словам, передав Украине практически все просроченное устаревшее вооружение, Европа загрузила заказами и свои оборонные предприятия, создавая современное вооружение. Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий. Кроме того, Патрушев отметил, что соглашением о "столетнем партнерстве" с Киевом Лондон добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины. Тесная спайка Запада с Киевом - это комплекс угроз безопасности для России и других стран, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, комментируя атаку ВСУ на газопровод "Турецкий поток". Путь к Волчанску Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который до 2020 года был райцентром. По словам собеседника, это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для российских войск. Он заметил, что высота правого берега реки Оскол "полностью контролировалась противником", и то, что для жителей, возможно, станет немножко легче в плане обстрелов. Недовольство растет Недовольство властями Украины растет среди находящихся на передовой украинских военных, которые считают, что конфликт закончился бы быстрее, если бы на фронт отправили сыновей депутатов, передает эстонская телерадиокомпания ERR. Как заявил военный по имени Юрий, который вступил в ряды ВСУ в возрасте 20 лет в 2014 году, на фронт надо послать как представителей силовых ведомств, так и детей депутатов. Тогда, по его мнению, конфликт закончится быстрее. По его словам, в стране достаточно полицейских и сотрудников военкоматов, у которых есть и сыновья парламентариев, которых надо отправить на передовую, и тогда война закончится "не через год, а через полгода". Военный также прокомментировал вопрос снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, отметив, что "таким молодым людям не место на поле боя". Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Владимир Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
https://ria.ru/20250128/kiev-1995947423.html
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html
https://ria.ru/20250128/ssha-1995939526.html
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995881237.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
харьковская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984540007_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_18055cffd934ace8ffe0c60226e47cc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Волчанск

Спецоперация, 28 января: освобождена Двуречная в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Потери украинских войск за минувшие сутки составили на разных направлениях до 1330 военнослужащих и три танка, следует из сводки Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили поселок Двуречная в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили поселок Двуречная в Харьковской области
По данным ведомства, ВСУ за сутки лишились на курском направлении более 280 человек, уничтожены танк и БМП.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединения, которое освободило населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщили в военном ведомстве.

Патрушев об украинском кризисе

Запад заинтересован затягивать боевые действия на Украине ради заказов для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По его словам, маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев. На фоне антироссийских санкций и военной поддержки Украины темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей. Не отстает от них и ОПК европейских стран, входящих в Североатлантический альянс.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
"Уже не могут": на Западе рассказали об отчаянных планах Киева
Вчера, 16:30
Помощник президента РФ добавил, что просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий.
По его словам, передав Украине практически все просроченное устаревшее вооружение, Европа загрузила заказами и свои оборонные предприятия, создавая современное вооружение. Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий.
Кроме того, Патрушев отметил, что соглашением о "столетнем партнерстве" с Киевом Лондон добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины.
Тесная спайка Запада с Киевом - это комплекс угроз безопасности для России и других стран, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, комментируя атаку ВСУ на газопровод "Турецкий поток".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Метастазы Украины: Европа пошла вразнос
27 января, 08:00

Путь к Волчанску

Освобождение Двуречной в Харьковской области даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который до 2020 года был райцентром.
По словам собеседника, это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для российских войск.
Он заметил, что высота правого берега реки Оскол "полностью контролировалась противником", и то, что для жителей, возможно, станет немножко легче в плане обстрелов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
"Дорога открыта": в США заявили о ЧП в зоне СВО
Вчера, 15:47

Недовольство растет

Недовольство властями Украины растет среди находящихся на передовой украинских военных, которые считают, что конфликт закончился бы быстрее, если бы на фронт отправили сыновей депутатов, передает эстонская телерадиокомпания ERR.
Как заявил военный по имени Юрий, который вступил в ряды ВСУ в возрасте 20 лет в 2014 году, на фронт надо послать как представителей силовых ведомств, так и детей депутатов. Тогда, по его мнению, конфликт закончится быстрее.
По его словам, в стране достаточно полицейских и сотрудников военкоматов, у которых есть и сыновья парламентариев, которых надо отправить на передовую, и тогда война закончится "не через год, а через полгода".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В ВСУ сделали трудное признание из-за катастрофы на фронте
Вчера, 12:57
Военный также прокомментировал вопрос снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, отметив, что "таким молодым людям не место на поле боя".
Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Владимир Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВолчанск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала