https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995868101.html
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.01.2025
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Новопокровка и Работино... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:22:00+03:00
2025-01-28T12:22:00+03:00
2025-01-28T12:24:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Днепр" в течение суток нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Новопокровка и Работино Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон, противник потерял свыше 40 военнослужащих и три автомобиля, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Новопокровка, Работино Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли более 40 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работино, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 40 боевиков и три автомобиля в зоне действий "Днепра"