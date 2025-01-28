https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995823418.html

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Одессе

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Одессе - РИА Новости, 28.01.2025

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Одессе

Российские войска нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T07:32:00+03:00

2025-01-28T07:32:00+03:00

2025-01-28T08:12:00+03:00

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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Одесса: давно туда не прилетало. Аэродром Школьный <…> Частично доставка из морского порта идет туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает", — сказал он.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 5:26 в Одессе и области объявили воздушную тревогу, она продлилась чуть более двух часов. На этом фоне местные СМИ сообщали о серии взрывов в городе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, украина, сергей лебедев