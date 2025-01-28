https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995818697.html

Российские военные взломали программное обеспечение дронов ВСУ

Российские военные взломали программное обеспечение дронов ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025

Российские военные взломали программное обеспечение дронов ВСУ

Специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T05:51:00+03:00

2025-01-28T05:51:00+03:00

2025-01-28T09:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

вооруженные силы украины

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ТОКМАК, 28 янв - РИА Новости. Специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА украинских боевиков и теперь смогут прогнозировать развитие прошивки беспилотников, рассказал РИА Новости техник с позывным "Каптер". "Часть нам удалось достать из дронов противника. Например, прошивка. Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком. Среди инженеров врага она едина. Но есть различные модификации", - рассказал "Каптер". Также он отметил, что в настоящее время боевики ВСУ используют тестовые версии алгоритмов. "Не смотря на новые функции, которые реализованы в новых модификациях - они тестовые, а значит есть и куча ошибок. Да, мы можем, в принципе, сделать прогноз, что у противника выйдет дальше", - сказал "Каптер". Кроме того, инженер отметил, что в настоящее время специалистами подразделения ведется разработка системы ПО беспилотников, которая не позволит блокировать средствами РЭБ противника видеосигнал беспилотника.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины