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Российские военные взломали программное обеспечение дронов ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:51 28.01.2025 (обновлено: 09:40 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995818697.html
Российские военные взломали программное обеспечение дронов ВСУ
Российские военные взломали программное обеспечение дронов ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025
Российские военные взломали программное обеспечение дронов ВСУ
Специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:51:00+03:00
2025-01-28T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 28 янв - РИА Новости. Специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА украинских боевиков и теперь смогут прогнозировать развитие прошивки беспилотников, рассказал РИА Новости техник с позывным "Каптер". "Часть нам удалось достать из дронов противника. Например, прошивка. Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком. Среди инженеров врага она едина. Но есть различные модификации", - рассказал "Каптер". Также он отметил, что в настоящее время боевики ВСУ используют тестовые версии алгоритмов. "Не смотря на новые функции, которые реализованы в новых модификациях - они тестовые, а значит есть и куча ошибок. Да, мы можем, в принципе, сделать прогноз, что у противника выйдет дальше", - сказал "Каптер". Кроме того, инженер отметил, что в настоящее время специалистами подразделения ведется разработка системы ПО беспилотников, которая не позволит блокировать средствами РЭБ противника видеосигнал беспилотника.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные взломали программное обеспечение дронов ВСУ

Специалисты группировки "Днепр" взломали ПО дронов противника

© РИА НовостиСпециалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА украинских боевиков
Специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки Днепр Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости
Специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА украинских боевиков
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ТОКМАК, 28 янв - РИА Новости. Специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА украинских боевиков и теперь смогут прогнозировать развитие прошивки беспилотников, рассказал РИА Новости техник с позывным "Каптер".
"Часть нам удалось достать из дронов противника. Например, прошивка. Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком. Среди инженеров врага она едина. Но есть различные модификации", - рассказал "Каптер".
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Также он отметил, что в настоящее время боевики ВСУ используют тестовые версии алгоритмов.
"Не смотря на новые функции, которые реализованы в новых модификациях - они тестовые, а значит есть и куча ошибок. Да, мы можем, в принципе, сделать прогноз, что у противника выйдет дальше", - сказал "Каптер".
Кроме того, инженер отметил, что в настоящее время специалистами подразделения ведется разработка системы ПО беспилотников, которая не позволит блокировать средствами РЭБ противника видеосигнал беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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