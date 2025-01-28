https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995817053.html
Операторы БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении
Операторы БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 28.01.2025
Операторы БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении
Операторы БПЛА мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" уничтожили бронеавтомобиль "Козак" Вооруженных сил Украины с личным составом... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:17:00+03:00
2025-01-28T05:17:00+03:00
2025-01-28T05:17:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Операторы БПЛА мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" уничтожили бронеавтомобиль "Козак" Вооруженных сил Украины с личным составом противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заместитель командира взвода БПЛА с позывным "Карасик". "Буквально недавно уничтожили бронемашину "Козак", которая проводила ротацию, помешали ротации противника", - сказал он. Военнослужащий уточнил, что расчет обнаружил цель во время мониторингового полета, удар дроном-камикадзе был нанесен при начале передвижения личного состава противника у автомобиля. "Работаем на FPV-дронах, камикадзе - летаем, противника поражаем. Чаще всего работаем по технике, артиллерию ищем, также работаем по живой силе противника. Помогаем штурмовикам нашим, работаем вместе с ними в связке, когда ребята работают", - рассказал он о работе расчета БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Операторы БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении
Операторы БПЛА группы "Центр" уничтожили машину ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Операторы БПЛА мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" уничтожили бронеавтомобиль "Козак" Вооруженных сил Украины с личным составом противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заместитель командира взвода БПЛА с позывным "Карасик".
"Буквально недавно уничтожили бронемашину "Козак", которая проводила ротацию, помешали ротации противника", - сказал он. Военнослужащий уточнил, что расчет обнаружил цель во время мониторингового полета, удар дроном-камикадзе был нанесен при начале передвижения личного состава противника у автомобиля.
"Работаем на FPV-дронах, камикадзе - летаем, противника поражаем. Чаще всего работаем по технике, артиллерию ищем, также работаем по живой силе противника. Помогаем штурмовикам нашим, работаем вместе с ними в связке, когда ребята работают", - рассказал он о работе расчета БПЛА.