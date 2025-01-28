https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995817053.html

Операторы БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении

Операторы БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 28.01.2025

Операторы БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении

Операторы БПЛА мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" уничтожили бронеавтомобиль "Козак" Вооруженных сил Украины с личным составом... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T05:17:00+03:00

2025-01-28T05:17:00+03:00

2025-01-28T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Операторы БПЛА мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" уничтожили бронеавтомобиль "Козак" Вооруженных сил Украины с личным составом противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заместитель командира взвода БПЛА с позывным "Карасик". "Буквально недавно уничтожили бронемашину "Козак", которая проводила ротацию, помешали ротации противника", - сказал он. Военнослужащий уточнил, что расчет обнаружил цель во время мониторингового полета, удар дроном-камикадзе был нанесен при начале передвижения личного состава противника у автомобиля. "Работаем на FPV-дронах, камикадзе - летаем, противника поражаем. Чаще всего работаем по технике, артиллерию ищем, также работаем по живой силе противника. Помогаем штурмовикам нашим, работаем вместе с ними в связке, когда ребята работают", - рассказал он о работе расчета БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность