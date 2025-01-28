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ВСУ убежали из Тимофеевки, заявил офицер группы "Центр" - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995816823.html
ВСУ убежали из Тимофеевки, заявил офицер группы "Центр"
ВСУ убежали из Тимофеевки, заявил офицер группы "Центр" - РИА Новости, 28.01.2025
ВСУ убежали из Тимофеевки, заявил офицер группы "Центр"
Украинские военные не смогли противостоять действиям бойцов бригады спецназначения группировки войск "Центр" в боях за Тимофеевку на красноармейском... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:12:00+03:00
2025-01-28T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 28 янв – РИА Новости. Украинские военные не смогли противостоять действиям бойцов бригады спецназначения группировки войск "Центр" в боях за Тимофеевку на красноармейском направлении, об этом рассказал РИА Новости замкомандира штурмовой группы бригады спецназначения группировки войск "Центр" Максим Назин. "Контакт с противником был. Противник чувствовал, что земля под ногами уходит, обстановка у них ухудшается. Как правило, когда сталкивались в стрелковом бою; психически, морально, физически не выдерживали. То есть сбегали, понимая, что следующий бой они уже не переживут", - поделился боец. Не пустить в Тимофеевку российских бойцов противник пытался при помощи дронов и артиллерии. Но когда российские штурмовики зашли в населенный пункт и начали работать непосредственно над зачисткой окопов и блиндажей, украинские боевики начали сдавать позиции. "Противник вступил сначала в бой непосредственно в прямом контакте, но это было краткосрочно. И он понял, что дистанция начала сокращаться, и просто начал отходить. В ходе наступательных действий он понял, что смысла нет удерживать населенный пункт", — подтвердил слова своего сослуживца командир штурмовой группы Дмитрий Трунин. В самом начале боев подойти к Тимофеевке и закрепиться в населенном пункте российским бойцам помогла погода. Туман скрыл маневры штурмовых групп и позволил бойцам незаметно подобраться к украинским позициям. "В продвижении нам сопутствовала погода, как бы был туман, что нам упростило, возможно, задачу, так как противник нас не смог своевременно обнаружить, наше продвижение, непосредственно и подход наш к его укрытиям. Конечно, в ясную погоду так не получилось бы", - подчеркнул Трунин. Кроме погоды активно помогали пехоте операторы БПЛА и артиллеристы, которые отрабатывали по укреплениям украинских боевиков и практически непрерывно вели огонь по позициям противника, не давая ему сориентироваться. "Работала наша артиллерия, спокойно продвигались, сначала шли с восточной стороны, зачистили там, лесополосы там, дачи небольшие. Потом уже заходил лично своей подгруппой в Тимофеевку, Тимофеевку всю прошли и уже в Тимофеевке перепрыгивали в лесополосы за нее", — пояснил тактические особенности освобождения населенного пункта военнослужащий. Преодолеть заминированные участки на подступах к Тимофеевке бойцам бригады спецназначения помогла качественная разведка и подготовка к бою. Штурм населенного пункта бойцы провели быстро и четко, бригада взяла населенный пункт, вернувшись с передовой без потерь. "Была проведена хорошая разведка. Была налажена связь с соседними подразделениями. И все, мы спокойно выполнили свою работу, то есть как по канонам, как по учебникам", — сказал он. Противник пробовал остановить продвижение российских военных при помощи всех доступных огневых средств. Штурмовики непоколебимо шли вперед по заминированной земле под огнем артиллерии, минометов и дронов. "Все равно солдат решает, солдат в этом плане решает. Пока нога солдата русского там стоит, туда противник не зайдет. Как бы он там артиллерией не воздействовал, разрушит даже все укрытия, все равно мы там останемся", — сказал в завершение Максим Назин.
https://ria.ru/20250127/minoborony-1995688058.html
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВСУ убежали из Тимофеевки, заявил офицер группы "Центр"

Командир Назин: ВСУ не смогли противостоять спецназу в боях за Тимофеевку

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв – РИА Новости. Украинские военные не смогли противостоять действиям бойцов бригады спецназначения группировки войск "Центр" в боях за Тимофеевку на красноармейском направлении, об этом рассказал РИА Новости замкомандира штурмовой группы бригады спецназначения группировки войск "Центр" Максим Назин.
"Контакт с противником был. Противник чувствовал, что земля под ногами уходит, обстановка у них ухудшается. Как правило, когда сталкивались в стрелковом бою; психически, морально, физически не выдерживали. То есть сбегали, понимая, что следующий бой они уже не переживут", - поделился боец.
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Не пустить в Тимофеевку российских бойцов противник пытался при помощи дронов и артиллерии. Но когда российские штурмовики зашли в населенный пункт и начали работать непосредственно над зачисткой окопов и блиндажей, украинские боевики начали сдавать позиции.
"Противник вступил сначала в бой непосредственно в прямом контакте, но это было краткосрочно. И он понял, что дистанция начала сокращаться, и просто начал отходить. В ходе наступательных действий он понял, что смысла нет удерживать населенный пункт", — подтвердил слова своего сослуживца командир штурмовой группы Дмитрий Трунин.
В самом начале боев подойти к Тимофеевке и закрепиться в населенном пункте российским бойцам помогла погода. Туман скрыл маневры штурмовых групп и позволил бойцам незаметно подобраться к украинским позициям.
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"В продвижении нам сопутствовала погода, как бы был туман, что нам упростило, возможно, задачу, так как противник нас не смог своевременно обнаружить, наше продвижение, непосредственно и подход наш к его укрытиям. Конечно, в ясную погоду так не получилось бы", - подчеркнул Трунин.
Кроме погоды активно помогали пехоте операторы БПЛА и артиллеристы, которые отрабатывали по укреплениям украинских боевиков и практически непрерывно вели огонь по позициям противника, не давая ему сориентироваться.
"Работала наша артиллерия, спокойно продвигались, сначала шли с восточной стороны, зачистили там, лесополосы там, дачи небольшие. Потом уже заходил лично своей подгруппой в Тимофеевку, Тимофеевку всю прошли и уже в Тимофеевке перепрыгивали в лесополосы за нее", — пояснил тактические особенности освобождения населенного пункта военнослужащий.
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Преодолеть заминированные участки на подступах к Тимофеевке бойцам бригады спецназначения помогла качественная разведка и подготовка к бою. Штурм населенного пункта бойцы провели быстро и четко, бригада взяла населенный пункт, вернувшись с передовой без потерь.
«
"Была проведена хорошая разведка. Была налажена связь с соседними подразделениями. И все, мы спокойно выполнили свою работу, то есть как по канонам, как по учебникам", — сказал он.
Противник пробовал остановить продвижение российских военных при помощи всех доступных огневых средств. Штурмовики непоколебимо шли вперед по заминированной земле под огнем артиллерии, минометов и дронов.
"Все равно солдат решает, солдат в этом плане решает. Пока нога солдата русского там стоит, туда противник не зайдет. Как бы он там артиллерией не воздействовал, разрушит даже все укрытия, все равно мы там останемся", — сказал в завершение Максим Назин.
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