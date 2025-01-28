https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995816823.html

ВСУ убежали из Тимофеевки, заявил офицер группы "Центр"

ВСУ убежали из Тимофеевки, заявил офицер группы "Центр" - РИА Новости, 28.01.2025

ВСУ убежали из Тимофеевки, заявил офицер группы "Центр"

Украинские военные не смогли противостоять действиям бойцов бригады спецназначения группировки войск "Центр" в боях за Тимофеевку на красноармейском... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T05:12:00+03:00

2025-01-28T05:12:00+03:00

2025-01-28T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 28 янв – РИА Новости. Украинские военные не смогли противостоять действиям бойцов бригады спецназначения группировки войск "Центр" в боях за Тимофеевку на красноармейском направлении, об этом рассказал РИА Новости замкомандира штурмовой группы бригады спецназначения группировки войск "Центр" Максим Назин. "Контакт с противником был. Противник чувствовал, что земля под ногами уходит, обстановка у них ухудшается. Как правило, когда сталкивались в стрелковом бою; психически, морально, физически не выдерживали. То есть сбегали, понимая, что следующий бой они уже не переживут", - поделился боец. Не пустить в Тимофеевку российских бойцов противник пытался при помощи дронов и артиллерии. Но когда российские штурмовики зашли в населенный пункт и начали работать непосредственно над зачисткой окопов и блиндажей, украинские боевики начали сдавать позиции. "Противник вступил сначала в бой непосредственно в прямом контакте, но это было краткосрочно. И он понял, что дистанция начала сокращаться, и просто начал отходить. В ходе наступательных действий он понял, что смысла нет удерживать населенный пункт", — подтвердил слова своего сослуживца командир штурмовой группы Дмитрий Трунин. В самом начале боев подойти к Тимофеевке и закрепиться в населенном пункте российским бойцам помогла погода. Туман скрыл маневры штурмовых групп и позволил бойцам незаметно подобраться к украинским позициям. "В продвижении нам сопутствовала погода, как бы был туман, что нам упростило, возможно, задачу, так как противник нас не смог своевременно обнаружить, наше продвижение, непосредственно и подход наш к его укрытиям. Конечно, в ясную погоду так не получилось бы", - подчеркнул Трунин. Кроме погоды активно помогали пехоте операторы БПЛА и артиллеристы, которые отрабатывали по укреплениям украинских боевиков и практически непрерывно вели огонь по позициям противника, не давая ему сориентироваться. "Работала наша артиллерия, спокойно продвигались, сначала шли с восточной стороны, зачистили там, лесополосы там, дачи небольшие. Потом уже заходил лично своей подгруппой в Тимофеевку, Тимофеевку всю прошли и уже в Тимофеевке перепрыгивали в лесополосы за нее", — пояснил тактические особенности освобождения населенного пункта военнослужащий. Преодолеть заминированные участки на подступах к Тимофеевке бойцам бригады спецназначения помогла качественная разведка и подготовка к бою. Штурм населенного пункта бойцы провели быстро и четко, бригада взяла населенный пункт, вернувшись с передовой без потерь. "Была проведена хорошая разведка. Была налажена связь с соседними подразделениями. И все, мы спокойно выполнили свою работу, то есть как по канонам, как по учебникам", — сказал он. Противник пробовал остановить продвижение российских военных при помощи всех доступных огневых средств. Штурмовики непоколебимо шли вперед по заминированной земле под огнем артиллерии, минометов и дронов. "Все равно солдат решает, солдат в этом плане решает. Пока нога солдата русского там стоит, туда противник не зайдет. Как бы он там артиллерией не воздействовал, разрушит даже все укрытия, все равно мы там останемся", — сказал в завершение Максим Назин.

https://ria.ru/20250127/minoborony-1995688058.html

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность