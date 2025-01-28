https://ria.ru/20250128/soskin-1995816081.html

"Решение принято". На Украине рассказали, что Трамп готовит Зеленскому

"Решение принято". На Украине рассказали, что Трамп готовит Зеленскому - РИА Новости, 28.01.2025

"Решение принято". На Украине рассказали, что Трамп готовит Зеленскому

Назначение Кэша Пателя на должность главы ФБР станет большим ударом для Владимира Зеленского от президента США Дональда Трампа, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T05:01:00+03:00

2025-01-28T05:01:00+03:00

2025-01-28T05:01:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Назначение Кэша Пателя на должность главы ФБР станет большим ударом для Владимира Зеленского от президента США Дональда Трампа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Если эту фигуру (Кэша Пателя. — Прим. ред.) выведут на поверхность, то это означает, что решение по Зеленскому <...> принято, и они его будут зачищать по полной программе", — рассказал советник.Первого декабря Дональд Трамп сообщил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы ФБР после того, как предыдущий директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй решил уйти в отставку.Патель известен своими крайне скептическими взглядами в отношении предоставляемой помощи Украине. Он давно вынашивает проект финансовой проверки киевского режима, заявив ранее, что хотел бы попросить конгресс расследовать, куда ушли эти деньги.Согласно данным, примерно 54 процента всей западной помощи Украине, или 103,8 миллиарда долларов, предоставили США. Они были главными поставщиками вооружений для Киева (68,9 миллиарда долларов) и гуманитарной помощи (3,7 миллиарда), а также основным донором для украинского бюджета (31,2 миллиарда).

https://ria.ru/20250128/ritter-1995812675.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, фбр