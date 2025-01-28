https://ria.ru/20250128/solnechnogorsk-1995853143.html

В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве

В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве - РИА Новости, 28.01.2025

В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве

Открытый огонь в здании мебельного производства в подмосковном Солнечногорске удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:21:00+03:00

2025-01-28T11:21:00+03:00

2025-01-28T11:21:00+03:00

происшествия

солнечногорск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Открытый огонь в здании мебельного производства в подмосковном Солнечногорске удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Ранее пожар был локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.

https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995805573.html

солнечногорск

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происшествия, солнечногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)