https://ria.ru/20250128/solnechnogorsk-1995853143.html
В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве
В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве - РИА Новости, 28.01.2025
В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве
Открытый огонь в здании мебельного производства в подмосковном Солнечногорске удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:21:00+03:00
2025-01-28T11:21:00+03:00
2025-01-28T11:21:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Открытый огонь в здании мебельного производства в подмосковном Солнечногорске удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Ранее пожар был локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.
https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995805573.html
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происшествия, солнечногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве
В Солнечногорске потушили открытый огонь в мебельном производстве