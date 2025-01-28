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В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве - РИА Новости, 28.01.2025
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11:21 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/solnechnogorsk-1995853143.html
В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве
В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве - РИА Новости, 28.01.2025
В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве
Открытый огонь в здании мебельного производства в подмосковном Солнечногорске удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:21:00+03:00
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происшествия
солнечногорск
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Открытый огонь в здании мебельного производства в подмосковном Солнечногорске удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Ранее пожар был локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.
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происшествия, солнечногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Солнечногорске потушили пожар в мебельном производстве

В Солнечногорске потушили открытый огонь в мебельном производстве

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиЛиквидация пожара в здании предприятия, производящего мебель, в подмосковном Солнечногорске
Ликвидация пожара в здании предприятия, производящего мебель, в подмосковном Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Ликвидация пожара в здании предприятия, производящего мебель, в подмосковном Солнечногорске
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Открытый огонь в здании мебельного производства в подмосковном Солнечногорске удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Ранее пожар был локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.
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ПроисшествияСолнечногорскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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