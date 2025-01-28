https://ria.ru/20250128/sobaki-1995693441.html

"Убивают каждый год". Что творится на горнолыжном курорте в Сибири

"Убивают каждый год". Что творится на горнолыжном курорте в Сибири - РИА Новости, 28.01.2025

"Убивают каждый год". Что творится на горнолыжном курорте в Сибири

В Кемеровской области расследуют дело о массовом убийстве уличных собак в поселке Шерегеш вблизи одноименного горнолыжного курорта. По версии зоозащитников,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:00:00+03:00

2025-01-28T08:00:00+03:00

2025-01-28T08:03:00+03:00

таштагольский район

кемеровская область

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Кемеровской области расследуют дело о массовом убийстве уличных собак в поселке Шерегеш вблизи одноименного горнолыжного курорта. По версии зоозащитников, причиной зверства послужили начало горнолыжного сезона и предстоящий визит губернатора. Оказалось, что это обычная практика в районе. РИА Новости разбиралось в ситуации.Падали замертвоСообщения об убийстве собак появились в городских чатах 20 ноября. По словам местных, животные замертво падали на месте без видимых признаков травм. Однако рядом находили дротики — предположительно, отравленные. "Среди убитых были стерилизованные и домашние собаки с ошейниками, которые находились на самовыгуле. Например, все в округе знали уличную собаку Бэллу, которая жила при заправке много лет, ходила в ошейнике и не была агрессивной. Ее тоже убили", — рассказала РИА Новости руководитель сообщества помощи бездомным животным "Шерепсы" Карина Гаврикова.В тот же день зоозащитница опубликовала пост о случившемся в своей группе. По мнению волонтеров и местных жителей, массовое убийство уличных псов связано с приездом в поселок главы Кемеровской области Ильи Середюка. Он присутствовал на открытии горнолыжного сезона 23 ноября."Сообщения мы видели, но администрация распоряжений (о ликвидации животных. — Прим. ред.) не давала, — заверили в пресс-службе района.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" представители администрации написали: "Почему не предположить, что собак потравил некто, настроенный враждебно к курорту, чтобы создать скандал накануне открытия сезона? Муниципалитет не имеет полномочий давать правовую оценку каких бы то ни было событий, этим занимаются правоохранительные органы".Экспертиза и подозреваемыеПо словам Гавриковой, в полиции зарегистрировали около 50 обращений от зоозащитников со всей России. "Силовики связались со мной в тот же день. Тогда же они выезжали на место и изъяли труп собаки Бэллы вместе с дротиками. Все отправили на экспертизу в Новосибирск", — говорит волонтер."Двадцать третьего ноября 2024 года следователем ОМВД России по Таштагольскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК России ("Жестокое обращение с животными")", — проинформировали в главном управлении МВД России по Кемеровской области.Однако, по словам зоозащитницы, результатов экспертизы до сих пор нет. "Такие дела часто гаснут при расследовании, потому что невозможно установить подозреваемых, — пояснил в беседе с РИА Новости юрист Сергей Егоров. — Сейчас результат экспертизы — важнейшая улика. Но времени прошло уже очень много".Один приютСобак убивают перед открытием горнолыжного сезона, по словам Гавриковой, не первый раз. "Просто раньше никто не предавал это такой огласке", — отмечает она. И добавляет: это делают не только по указанию, но и просто так. "Люди непросвещенные — не понимают, что таким способом не решить проблему. На днях, например, мы обнаружили несколько собак в капканах", — говорит волонтер.В Таштагольском районе преобладают деревни и поселки городского типа. То есть огромные территории занимает частный сектор. "Здесь распространен самовыгул собак, но совершенно не пользуется популярностью стерилизация. Из-за этого на улицах животных очень много. Ближайший частный приют — в 160 километрах, в Новокузнецке, и тот уже давно переполнен", — рассказывает Гаврикова.Ветеринарных клиник тоже нет. Единственное государственное учреждение — в городе Таштагол, но там, по словам волонтера, могут оказать только первую помощь. "Если какая-то травма или животному нужна операция, придется ехать в Новокузнецк. Анализы для исследований тоже возят туда", — уточняет зоозащитница.Администрация регулированием популяции животных не занимается. "Отлов к нам приезжает, только если мы вызываем и оплачиваем услуги сами. Официальный договор же у Таштагольского района и служб отлова не заключен", — утверждает волонтер.Это действительно так. Тендер на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Таштагольского муниципального района проводился в марте 2024-го на сумму 1 812 500 рублей. Однако исполнителя так и не нашли, а выделенные средства не реализовали. И так уже несколько лет. На официальном сайте госзакупок указано, что последний контракт по отлову в Таштагольском районе заключался в 2020-м.Неравнодушные люди сами организуют стерилизацию собак и кошек. В 2024-м в Шерегеш приезжали волонтеры из Новосибирска вместе с ветврачами из проекта "Ветеринары без границ". За три дня им удалось стерилизовать 48 домашних и 52 бездомных животных, 40 из них — собаки.Умерщвлять нельзяЭто проблема всей Кемеровской области. В регионе нет ни одного муниципального приюта для животных — вопрос о необходимости их создания обсуждают уже больше десяти лет.После постановления Конституционного суда, в конце октября, в области первыми узаконили эвтаназию безнадзорных животных с внесенными поправками. В июле умерщвление собак и кошек без владельцев признали исключительной мерой, а эвтаназию здоровых и невостребованных животных — противозаконной.Председатель комитета по экологии, энергетике, промышленной и аграрной политике Михаил Худяков подчеркнул, что умерщвлять невостребованных питомцев нельзя.Эвтаназия допустима, только если "животное нападало на людей, заражено опасной болезнью, угрожало жизни человека или проявляло немотивированную агрессию". Однако критериев агрессивности животного так и не определили.Расследование убийства собак в Шерегеше продолжается. По словам зоозащитников, камеры видеонаблюдения зафиксировали стрелявших в собак. А значит, есть шанс, что виновных накажут.

https://ria.ru/20241103/zhivotnye-1981544987.html

https://ria.ru/20240905/zhivoder-1970595021.html

таштагольский район

кемеровская область

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таштагольский район, кемеровская область, россия