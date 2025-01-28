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В Москве ветеринары достали из собаки швейную иглу - РИА Новости, 28.01.2025
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13:32 28.01.2025
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В Москве ветеринары достали из собаки швейную иглу
В Москве ветеринары достали из собаки швейную иглу - РИА Новости, 28.01.2025
В Москве ветеринары достали из собаки швейную иглу
Большую швейную иглу достали московские ветеринарные врачи из десятимесячного йорка, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник столицы... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:32:00+03:00
2025-01-28T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Большую швейную иглу достали московские ветеринарные врачи из десятимесячного йорка, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник столицы "Мосветобъединение". "Большую иглу из маленького йорка достали в Тушинской ветклинике. Десятимесячный щенок йоркширского терьера Маруся поступила с жалобами на непрерывный кашель. Перед этим собачка украла на кухне и съела кусок форели: владельцы предположили, что она подавилась костью. Однако рентген показал, что ситуация куда более серьёзна: в мягких тканях глотки у Маруси застряла швейная игла. ‍Пациентку направили на экстренную операцию. С помощью ларингоскопа и зажима хирург Наталья Сергеевна Польдяева успешно извлекла иголку", - говорится в сообщении. Отмечается, что через 30 минут Маруся пришла в себя после наркоза и уехала домой полностью здоровым щенком.
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В Москве ветеринары достали из собаки швейную иглу

В Москве из десятимесячного йорка достали большую швейную иглу

© Моя Ветклиника/TelegramБольшую швейную иглу достали московские ветеринарные врачи из десятимесячного йорка
Большую швейную иглу достали московские ветеринарные врачи из десятимесячного йорка - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Моя Ветклиника/Telegram
Большую швейную иглу достали московские ветеринарные врачи из десятимесячного йорка
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Большую швейную иглу достали московские ветеринарные врачи из десятимесячного йорка, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник столицы "Мосветобъединение".
© Моя Ветклиника/TelegramДесятимесячный щенок йоркширского терьера, из глотки которого извлекли швейную иглу
Десятимесячный щенок йоркширского терьера, из глотки которого извлекли швейную иглу - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Моя Ветклиника/Telegram
Десятимесячный щенок йоркширского терьера, из глотки которого извлекли швейную иглу
"Большую иглу из маленького йорка достали в Тушинской ветклинике. Десятимесячный щенок йоркширского терьера Маруся поступила с жалобами на непрерывный кашель. Перед этим собачка украла на кухне и съела кусок форели: владельцы предположили, что она подавилась костью. Однако рентген показал, что ситуация куда более серьёзна: в мягких тканях глотки у Маруси застряла швейная игла. ‍Пациентку направили на экстренную операцию. С помощью ларингоскопа и зажима хирург Наталья Сергеевна Польдяева успешно извлекла иголку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что через 30 минут Маруся пришла в себя после наркоза и уехала домой полностью здоровым щенком.
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