В Москве ветеринары достали из собаки швейную иглу
В Москве из десятимесячного йорка достали большую швейную иглу
© Моя Ветклиника/TelegramБольшую швейную иглу достали московские ветеринарные врачи из десятимесячного йорка
Большую швейную иглу достали московские ветеринарные врачи из десятимесячного йорка
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Большую швейную иглу достали московские ветеринарные врачи из десятимесячного йорка, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник столицы "Мосветобъединение".
© Моя Ветклиника/TelegramДесятимесячный щенок йоркширского терьера, из глотки которого извлекли швейную иглу
Десятимесячный щенок йоркширского терьера, из глотки которого извлекли швейную иглу
"Большую иглу из маленького йорка достали в Тушинской ветклинике. Десятимесячный щенок йоркширского терьера Маруся поступила с жалобами на непрерывный кашель. Перед этим собачка украла на кухне и съела кусок форели: владельцы предположили, что она подавилась костью. Однако рентген показал, что ситуация куда более серьёзна: в мягких тканях глотки у Маруси застряла швейная игла. Пациентку направили на экстренную операцию. С помощью ларингоскопа и зажима хирург Наталья Сергеевна Польдяева успешно извлекла иголку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что через 30 минут Маруся пришла в себя после наркоза и уехала домой полностью здоровым щенком.
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