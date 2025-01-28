https://ria.ru/20250128/sobaka-1995895475.html

В Москве ветеринары достали из собаки швейную иглу

В Москве ветеринары достали из собаки швейную иглу - РИА Новости, 28.01.2025

В Москве ветеринары достали из собаки швейную иглу

Большую швейную иглу достали московские ветеринарные врачи из десятимесячного йорка, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник столицы... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:32:00+03:00

2025-01-28T13:32:00+03:00

2025-01-28T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Большую швейную иглу достали московские ветеринарные врачи из десятимесячного йорка, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник столицы "Мосветобъединение". "Большую иглу из маленького йорка достали в Тушинской ветклинике. Десятимесячный щенок йоркширского терьера Маруся поступила с жалобами на непрерывный кашель. Перед этим собачка украла на кухне и съела кусок форели: владельцы предположили, что она подавилась костью. Однако рентген показал, что ситуация куда более серьёзна: в мягких тканях глотки у Маруси застряла швейная игла. ‍Пациентку направили на экстренную операцию. С помощью ларингоскопа и зажима хирург Наталья Сергеевна Польдяева успешно извлекла иголку", - говорится в сообщении. Отмечается, что через 30 минут Маруся пришла в себя после наркоза и уехала домой полностью здоровым щенком.

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москва, происшествия