В Словакии предложили искоренить возможность усыновления для однополых пар
В Словакии предложили разрешить усыновлять детей только состоящим в браке парам
Флаг Словакии . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 янв - РИА Новости. Разрешение усыновлять детей только состоящим в браке традиционным парам предлагают закрепить в словацкой конституции, следует из концепции, опубликованной на сайте правительства Словакии.
В конституции Словакии закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах закрепить в конституции республики также положение о признании только двух полов - мужского и женского, чтобы никто не объявлял себя "вертолетом, кошкой или собакой" (движение ЛГБТ*). На сайте словацкого правительства были опубликованы еще несколько предложений по изменению конституции.
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"Предлагаемая формулировка…: усыновить несовершеннолетнего ребенка могут супруги либо один из супругов, который находится с родителем ребенка в браке, или вдовец (вдова - ред.) родителя или усыновителя несовершеннолетнего ребенка. Несовершеннолетнего ребенка в исключительных случаях может усыновить и одинокое лицо, если это в интересах ребенка. Решение об усыновлении (в этом случае - ред.) примет суд", - говорится в сообщении на сайте премьер-министра Словакии.
Кроме этого, предлагается внести в конституцию поправки, которые закрепят суверенитет Словакии в культурно-этических вопросах, а также запретят преподавать в школах то, что противоречит конституционным нормам.
В настоящее время канцелярия правительства Словакии собирает отклики к предложенным изменениям в конституцию.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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