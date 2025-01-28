https://ria.ru/20250128/siriya-1996016472.html

Замглавы МИД пригласил нового министра иностранных дел Сирии в Россию

Замглавы МИД пригласил нового министра иностранных дел Сирии в Россию - РИА Новости, 28.01.2025

Замглавы МИД пригласил нового министра иностранных дел Сирии в Россию

Россия будет рада видеть в Москве нового главу МИД Сирии Асаада аш-Шибани, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T23:52:00+03:00

2025-01-28T23:52:00+03:00

2025-01-28T23:52:00+03:00

в мире

сирия

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михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Россия будет рада видеть в Москве нового главу МИД Сирии Асаада аш-Шибани, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. "Мы сказали, что всегда будем готовы к продолжению наших контактов и в Сирии, и в России. Если есть такое желание, пожалуйста, будем рады видеть министра иностранных дел в Москве", - сказал Богданов.

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в мире, сирия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)