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Замглавы МИД пригласил нового министра иностранных дел Сирии в Россию - РИА Новости, 28.01.2025
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23:52 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/siriya-1996016472.html
Замглавы МИД пригласил нового министра иностранных дел Сирии в Россию
Замглавы МИД пригласил нового министра иностранных дел Сирии в Россию - РИА Новости, 28.01.2025
Замглавы МИД пригласил нового министра иностранных дел Сирии в Россию
Россия будет рада видеть в Москве нового главу МИД Сирии Асаада аш-Шибани, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T23:52:00+03:00
2025-01-28T23:52:00+03:00
в мире
сирия
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Россия будет рада видеть в Москве нового главу МИД Сирии Асаада аш-Шибани, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. "Мы сказали, что всегда будем готовы к продолжению наших контактов и в Сирии, и в России. Если есть такое желание, пожалуйста, будем рады видеть министра иностранных дел в Москве", - сказал Богданов.
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в мире, сирия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сирия, Россия, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД пригласил нового министра иностранных дел Сирии в Россию

Богданов: Россия будет рада видеть в Москве нового главу МИД Сирии

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
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ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Россия будет рада видеть в Москве нового главу МИД Сирии Асаада аш-Шибани, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа.
"Мы сказали, что всегда будем готовы к продолжению наших контактов и в Сирии, и в России. Если есть такое желание, пожалуйста, будем рады видеть министра иностранных дел в Москве", - сказал Богданов.
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В миреСирияРоссияМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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