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Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах - РИА Новости, 28.01.2025
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23:46 28.01.2025 (обновлено: 23:47 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/siriya-1996015895.html
Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах
Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах - РИА Новости, 28.01.2025
Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах
Вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций и стороны договорились их продолжать, на данный момент изменений в РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T23:46:00+03:00
2025-01-28T23:47:00+03:00
в мире
сирия
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций и стороны договорились их продолжать, на данный момент изменений в российском присутствии в Сирии нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. "Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии", - сказал он. "Пока ничего не меняется (в отношении российских баз - ред). Этот вопрос требует дополнительных переговоров. Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества", - добавил он.
https://ria.ru/20250122/siriya-1994920530.html
https://ria.ru/20250117/rossija-1994250747.html
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в мире, сирия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сирия, Россия, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах

Замглавы МИД Богданов: РФ и Сирия продолжат консультации о российских базах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовый флаг Сирии
Новый флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций и стороны договорились их продолжать, на данный момент изменений в российском присутствии в Сирии нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа.
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"Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии", - сказал он.
"Пока ничего не меняется (в отношении российских баз - ред). Этот вопрос требует дополнительных переговоров. Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества", - добавил он.
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В миреСирияРоссияМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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