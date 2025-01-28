https://ria.ru/20250128/siriya-1996015895.html

Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах

Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах - РИА Новости, 28.01.2025

Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах

Вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций и стороны договорились их продолжать, на данный момент изменений в РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T23:46:00+03:00

2025-01-28T23:46:00+03:00

2025-01-28T23:47:00+03:00

в мире

сирия

россия

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций и стороны договорились их продолжать, на данный момент изменений в российском присутствии в Сирии нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. "Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии", - сказал он. "Пока ничего не меняется (в отношении российских баз - ред). Этот вопрос требует дополнительных переговоров. Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества", - добавил он.

https://ria.ru/20250122/siriya-1994920530.html

https://ria.ru/20250117/rossija-1994250747.html

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в мире, сирия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)