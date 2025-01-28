https://ria.ru/20250128/siriya-1996015895.html
Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах
Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах - РИА Новости, 28.01.2025
Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах
Вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций и стороны договорились их продолжать, на данный момент изменений в РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T23:46:00+03:00
2025-01-28T23:46:00+03:00
2025-01-28T23:47:00+03:00
в мире
сирия
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8175ffc61b875f667b84dcd69cabafca.jpg
ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций и стороны договорились их продолжать, на данный момент изменений в российском присутствии в Сирии нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. "Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии", - сказал он. "Пока ничего не меняется (в отношении российских баз - ред). Этот вопрос требует дополнительных переговоров. Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества", - добавил он.
https://ria.ru/20250122/siriya-1994920530.html
https://ria.ru/20250117/rossija-1994250747.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2bb73646a1df4a3e66cb50c36a60916e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сирия, Россия, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах
Замглавы МИД Богданов: РФ и Сирия продолжат консультации о российских базах