https://ria.ru/20250128/siriya-1995932612.html

Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии

Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии - РИА Новости, 28.01.2025

Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии

Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском и инвестиционном секторах, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Ануар... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:11:00+03:00

2025-01-28T15:11:00+03:00

2025-01-28T15:11:00+03:00

экономика

сирия

еврокомиссия

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском и инвестиционном секторах, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Ануар аль-Ануни. "Мы рассматриваем вопрос восстановления банковских и инвестиционных отношений. Это станет мощным сигналом поддержки сирийскому народу, даст возможность восстановить страну", - сказал представитель ЕК. В понедельник главы МИД стран Евросоюза договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии, однако подробности этого плана пока не разглашаются.

https://ria.ru/20250106/siriya-1992693668.html

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экономика, сирия, еврокомиссия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире