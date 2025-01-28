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Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии - РИА Новости, 28.01.2025
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15:11 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/siriya-1995932612.html
Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии
Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии - РИА Новости, 28.01.2025
Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии
Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском и инвестиционном секторах, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Ануар... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:11:00+03:00
2025-01-28T15:11:00+03:00
экономика
сирия
еврокомиссия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском и инвестиционном секторах, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Ануар аль-Ануни. "Мы рассматриваем вопрос восстановления банковских и инвестиционных отношений. Это станет мощным сигналом поддержки сирийскому народу, даст возможность восстановить страну", - сказал представитель ЕК. В понедельник главы МИД стран Евросоюза договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии, однако подробности этого плана пока не разглашаются.
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экономика, сирия, еврокомиссия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Экономика, Сирия, Еврокомиссия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии

ЕС может смягчить санкции против Сирии в банковском и инвестиционном секторах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском и инвестиционном секторах, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Ануар аль-Ануни.
«
"Мы рассматриваем вопрос восстановления банковских и инвестиционных отношений. Это станет мощным сигналом поддержки сирийскому народу, даст возможность восстановить страну", - сказал представитель ЕК.
В понедельник главы МИД стран Евросоюза договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии, однако подробности этого плана пока не разглашаются.
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