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Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии
Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии - РИА Новости, 28.01.2025
Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии
Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском и инвестиционном секторах, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Ануар... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:11:00+03:00
2025-01-28T15:11:00+03:00
2025-01-28T15:11:00+03:00
экономика
сирия
еврокомиссия
обострение ситуации в сирии — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском и инвестиционном секторах, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Ануар аль-Ануни. "Мы рассматриваем вопрос восстановления банковских и инвестиционных отношений. Это станет мощным сигналом поддержки сирийскому народу, даст возможность восстановить страну", - сказал представитель ЕК. В понедельник главы МИД стран Евросоюза договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии, однако подробности этого плана пока не разглашаются.
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экономика, сирия, еврокомиссия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Экономика, Сирия, Еврокомиссия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии
ЕС может смягчить санкции против Сирии в банковском и инвестиционном секторах