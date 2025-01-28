Российская делегация прибыла в Сирию
Российская делегация прибыла в Дамаск впервые после смены власти в Сирии
© Getty Images / ugurhanВид на Дамаск
© Getty Images / ugurhan
Вид на Дамаск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 28 янв — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Дамаск, передает корреспондент РИА Новости.
В ее состав вошли заместитель главы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
В борьбе с Россией за базы в Сирии проиграет Европа
21 декабря 2024, 08:00
Это первый визит российских официальных лиц в республику после того, как в декабре Башар Асад оставил пост главы государства.
Смена власти в Сирии
С конца ноября прошлого года вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов. Восьмого декабря они вошли в Дамаск.
Сирия заявила о совместных стратегических интересах с Россией
29 декабря 2024, 13:29
Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста президента и покинуть республику. Москва в них не участвовала.
Как отметил источник РИА Новости, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года, возглавил Мухаммед аль-Башир.
Передел Сирии начался, Россию не пригласили
9 января, 08:00