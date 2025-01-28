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Российская делегация прибыла в Сирию - РИА Новости, 28.01.2025
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13:27 28.01.2025 (обновлено: 14:59 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/siriya-1995894194.html
Российская делегация прибыла в Сирию
Российская делегация прибыла в Сирию - РИА Новости, 28.01.2025
Российская делегация прибыла в Сирию
Российская делегация прибыла в Дамаск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:27:00+03:00
2025-01-28T14:59:00+03:00
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
башар асад
михаил богданов
александр лаврентьев
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ДАМАСК, 28 янв — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Дамаск, передает корреспондент РИА Новости.В ее состав вошли заместитель главы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Это первый визит российских официальных лиц в республику после того, как в декабре Башар Асад оставил пост главы государства.Смена власти в СирииС конца ноября прошлого года вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов. Восьмого декабря они вошли в Дамаск.Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста президента и покинуть республику. Москва в них не участвовала.Как отметил источник РИА Новости, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года, возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html
https://ria.ru/20241229/damask-1991985739.html
https://ria.ru/20250109/siriya-1992833948.html
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, михаил богданов, александр лаврентьев
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, Михаил Богданов, Александр Лаврентьев
Российская делегация прибыла в Сирию

Российская делегация прибыла в Дамаск впервые после смены власти в Сирии

© Getty Images / ugurhanВид на Дамаск
Вид на Дамаск - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / ugurhan
Вид на Дамаск. Архивное фото
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ДАМАСК, 28 янв — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Дамаск, передает корреспондент РИА Новости.
В ее состав вошли заместитель главы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
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Это первый визит российских официальных лиц в республику после того, как в декабре Башар Асад оставил пост главы государства.

Смена власти в Сирии

С конца ноября прошлого года вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов. Восьмого декабря они вошли в Дамаск.
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Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста президента и покинуть республику. Москва в них не участвовала.
Как отметил источник РИА Новости, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года, возглавил Мухаммед аль-Башир.
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В миреСирияРоссияДамаск (город)Башар АсадМихаил БогдановАлександр Лаврентьев
 
 
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