https://ria.ru/20250128/siriya-1995894194.html

Российская делегация прибыла в Сирию

Российская делегация прибыла в Сирию - РИА Новости, 28.01.2025

Российская делегация прибыла в Сирию

Российская делегация прибыла в Дамаск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:27:00+03:00

2025-01-28T13:27:00+03:00

2025-01-28T14:59:00+03:00

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ДАМАСК, 28 янв — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Дамаск, передает корреспондент РИА Новости.В ее состав вошли заместитель главы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Это первый визит российских официальных лиц в республику после того, как в декабре Башар Асад оставил пост главы государства.Смена власти в СирииС конца ноября прошлого года вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов. Восьмого декабря они вошли в Дамаск.Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста президента и покинуть республику. Москва в них не участвовала.Как отметил источник РИА Новости, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года, возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html

https://ria.ru/20241229/damask-1991985739.html

https://ria.ru/20250109/siriya-1992833948.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, михаил богданов, александр лаврентьев