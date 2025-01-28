https://ria.ru/20250128/shvetsiya-1995921381.html

В Швеции отказались комментировать инцидент с российским посольством

В Швеции отказались комментировать инцидент с российским посольством - РИА Новости, 28.01.2025

В Швеции отказались комментировать инцидент с российским посольством

Полиция Швеции отказалась комментировать РИА Новости инцидент с украинцем, который пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:37:00+03:00

2025-01-28T14:37:00+03:00

2025-01-28T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Полиция Швеции отказалась комментировать РИА Новости инцидент с украинцем, который пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме. Посольство России ранее заявило, что постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме на легковом автомобиле и был задержан. "Сегодня утром в 06:54 (8:54 мск) полиция Стокгольма арестовала мужчину в возрасте 45 лет. Он пытался въехать на машине в ворота посольства. Мы больше не будем комментировать этот вопрос", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы полиции Ула Остерлин. Посольство РФ ранее сообщило, что указанный гражданин Украины уже совершал нападения на российские загранучреждения 2015 и 2018 годах, был признан психически неадекватным и направлялся шведскими властями на соответствующее лечение. Дипломаты добавили, что неоднократно обращали внимание руководства полиции и МИД Швеции на то, что этот человек может представлять потенциальную опасность, однако полиция не предприняла каких-либо серьезных мер в отношении него.

https://ria.ru/20220406/rumyniya-1782003804.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, швеция, стокгольм (город)