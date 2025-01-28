https://ria.ru/20250128/sevastopol-1995851479.html

В Севастополе открыли пункт плетения маскировочных сетей

В Севастополе открыли пункт плетения маскировочных сетей - РИА Новости, 28.01.2025

В Севастополе открыли пункт плетения маскировочных сетей

Новый пункт плетения маскировочных сетей открылся в школе №54 Севастополя по предложению "Единой России", сообщили в партии. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:17:00+03:00

2025-01-28T11:17:00+03:00

2025-01-28T11:17:00+03:00

надежные люди

севастополь

россия

гагаринский район

елена яковлева

единая россия

спецоперация

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новый пункт плетения маскировочных сетей открылся в школе №54 Севастополя по предложению "Единой России", сообщили в партии. "В школе №54 открылся новый пункт плетения маскировочных сетей. Создать волонтерский пункт предложила секретарь первичной организации "Единой России" №53 Тамара Борисенко. Директор школы, член первички Алла Иликбаева сразу поддержала инициативу", - говорится в сообщении на сайте партии. Отмечается, что при участии регионального отделения ЕР и при содействии руководителя общественной организации "Защитники" Любови Шмиголь в подвале корпуса для начальных классов установили рамки для плетения маскировочных сетей. "Здесь будут плести масксети волонтеры, а во время воздушных тревог к работе смогут присоединиться сотрудники школы и ученики", - обратили внимание в партии. Уточняется, на открытии волонтерского пункта опытные волонтеры провели для новичков мастер-классы и показали азы плетения. "К этой важной работе захотели присоединиться и наши педагоги, и ученики, в том числе старшеклассники. Мы приведем сюда ребят, чтобы они ознакомились с волонтерским пунктом и научились плести. Это наша общая задача - способствовать тому, чтобы все наши бойцы остались живы, и приблизить Победу", - приводятся на сайте слова Иликбаевой. В партии также отметили, что педагоги и ученики школы постоянно участвуют в сборах гуманитарной помощи для военных и жителей прифронтовых регионов. "Женщин-волонтеров переполняет материнская забота о каждом бойце. Для наших защитников они как мамы и бабушки, и каждого они с любовью называют внучком, сыночком. Еще просто поражает задор наших волонтеров, их оптимизм и трудоспособность. На таких людях все держится, и с таким народом нашу Россию победить невозможно", - приводят на сайте "Единой России" слова главы Гагаринского района Севастополя Елены Яковлевой.

https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html

https://ria.ru/20250128/pomosch-1995844143.html

https://ria.ru/20250127/svo-1995762370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

севастополь, россия, гагаринский район, елена яковлева, единая россия, спецоперация