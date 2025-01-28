Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли пункт плетения маскировочных сетей - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
11:17 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/sevastopol-1995851479.html
В Севастополе открыли пункт плетения маскировочных сетей
В Севастополе открыли пункт плетения маскировочных сетей - РИА Новости, 28.01.2025
В Севастополе открыли пункт плетения маскировочных сетей
Новый пункт плетения маскировочных сетей открылся в школе №54 Севастополя по предложению "Единой России", сообщили в партии. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:17:00+03:00
2025-01-28T11:17:00+03:00
надежные люди
севастополь
россия
гагаринский район
елена яковлева
единая россия
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995851649_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_05e1dfb8c793cff33fd4cd294bf82c75.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новый пункт плетения маскировочных сетей открылся в школе №54 Севастополя по предложению "Единой России", сообщили в партии. "В школе №54 открылся новый пункт плетения маскировочных сетей. Создать волонтерский пункт предложила секретарь первичной организации "Единой России" №53 Тамара Борисенко. Директор школы, член первички Алла Иликбаева сразу поддержала инициативу", - говорится в сообщении на сайте партии. Отмечается, что при участии регионального отделения ЕР и при содействии руководителя общественной организации "Защитники" Любови Шмиголь в подвале корпуса для начальных классов установили рамки для плетения маскировочных сетей. "Здесь будут плести масксети волонтеры, а во время воздушных тревог к работе смогут присоединиться сотрудники школы и ученики", - обратили внимание в партии. Уточняется, на открытии волонтерского пункта опытные волонтеры провели для новичков мастер-классы и показали азы плетения. "К этой важной работе захотели присоединиться и наши педагоги, и ученики, в том числе старшеклассники. Мы приведем сюда ребят, чтобы они ознакомились с волонтерским пунктом и научились плести. Это наша общая задача - способствовать тому, чтобы все наши бойцы остались живы, и приблизить Победу", - приводятся на сайте слова Иликбаевой. В партии также отметили, что педагоги и ученики школы постоянно участвуют в сборах гуманитарной помощи для военных и жителей прифронтовых регионов. "Женщин-волонтеров переполняет материнская забота о каждом бойце. Для наших защитников они как мамы и бабушки, и каждого они с любовью называют внучком, сыночком. Еще просто поражает задор наших волонтеров, их оптимизм и трудоспособность. На таких людях все держится, и с таким народом нашу Россию победить невозможно", - приводят на сайте "Единой России" слова главы Гагаринского района Севастополя Елены Яковлевой.
https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html
https://ria.ru/20250128/pomosch-1995844143.html
https://ria.ru/20250127/svo-1995762370.html
севастополь
россия
гагаринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995851649_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_a72fa64eed68aeef1b0b197c3eaf915e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, гагаринский район, елена яковлева, единая россия, спецоперация
Надежные люди, Севастополь, Россия, Гагаринский район, Елена Яковлева, Единая Россия, Спецоперация
В Севастополе открыли пункт плетения маскировочных сетей

В Севастополе открыли новый пункт плетения маскировочных сетей

© Фото : Единая РоссияНовый пункт плетения маскировочных сетей открылся в школе №54 Севастополя по предложению "Единой России"
Новый пункт плетения маскировочных сетей открылся в школе №54 Севастополя по предложению Единой России - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Единая Россия
Новый пункт плетения маскировочных сетей открылся в школе №54 Севастополя по предложению "Единой России"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новый пункт плетения маскировочных сетей открылся в школе №54 Севастополя по предложению "Единой России", сообщили в партии.
"В школе №54 открылся новый пункт плетения маскировочных сетей. Создать волонтерский пункт предложила секретарь первичной организации "Единой России" №53 Тамара Борисенко. Директор школы, член первички Алла Иликбаева сразу поддержала инициативу", - говорится в сообщении на сайте партии.
Серебряные волонтеры в Саратовской области плетут маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Саратовские "серебряные" волонтеры занялись плетением маскировочных сетей
15 сентября 2024, 20:13
Отмечается, что при участии регионального отделения ЕР и при содействии руководителя общественной организации "Защитники" Любови Шмиголь в подвале корпуса для начальных классов установили рамки для плетения маскировочных сетей.
"Здесь будут плести масксети волонтеры, а во время воздушных тревог к работе смогут присоединиться сотрудники школы и ученики", - обратили внимание в партии.
Уточняется, на открытии волонтерского пункта опытные волонтеры провели для новичков мастер-классы и показали азы плетения.
"К этой важной работе захотели присоединиться и наши педагоги, и ученики, в том числе старшеклассники. Мы приведем сюда ребят, чтобы они ознакомились с волонтерским пунктом и научились плести. Это наша общая задача - способствовать тому, чтобы все наши бойцы остались живы, и приблизить Победу", - приводятся на сайте слова Иликбаевой.
Гуманитарный груз, отправленный бойцам спецоперации из Орловской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Орловская область отправила на фронт более шести тысяч тонн гумпомощи
10:28
В партии также отметили, что педагоги и ученики школы постоянно участвуют в сборах гуманитарной помощи для военных и жителей прифронтовых регионов.
"Женщин-волонтеров переполняет материнская забота о каждом бойце. Для наших защитников они как мамы и бабушки, и каждого они с любовью называют внучком, сыночком. Еще просто поражает задор наших волонтеров, их оптимизм и трудоспособность. На таких людях все держится, и с таким народом нашу Россию победить невозможно", - приводят на сайте "Единой России" слова главы Гагаринского района Севастополя Елены Яковлевой.
Станция скорой помощи в Сочи, санаторий и школа собрали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Жители Сочи совместно с волонтерами собрали гумпомощь для бойцов СВО
Вчера, 17:40
 
Надежные людиСевастопольРоссияГагаринский районЕлена ЯковлеваЕдиная РоссияСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала