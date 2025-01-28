https://ria.ru/20250128/serbiya-1995991680.html

К протесту сербских студентов присоединились трактористы и байкеры

К протесту сербских студентов присоединились трактористы и байкеры - РИА Новости, 28.01.2025

К протесту сербских студентов присоединились трактористы и байкеры

К протесту сербских студентов в городе Нови-Сад вечером во вторник присоединились сельхозпроизводители на тракторах и местные байкеры на мотоциклах, передает... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:38:00+03:00

2025-01-28T19:38:00+03:00

2025-01-28T19:38:00+03:00

в мире

сербия

милош вучевич

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 28 янв - РИА Новости. К протесту сербских студентов в городе Нови-Сад вечером во вторник присоединились сельхозпроизводители на тракторах и местные байкеры на мотоциклах, передает городской портал 021. В ночь на вторник в драке у офиса правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде пострадала одна из участниц протеста, студентка Ана, по словам премьера Милоша Вучевича, "после оказания медпомощи отпущена на домашнее лечение". Полиция задержала четверых человек, побивших пятерых студентов, но их товарищи назначили акцию протеста у офиса СПП вечером во вторник. "Шествие идет от студенческого кампуса до офиса СПП. Трактористы и активисты возглавляют колонну. К ней присоединились и байкеры", - передает портал, который разместил видео акции протеста. Отмечается, что большое число граждан уже собрались у офиса правящей партии в Нови-Саде, они перекрыли улицу, свистят в свистки, шумят, выкрикивают лозунги. Полиция не вмешивается. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. 27 января на фоне очередного крупного протеста в отставку подал премьер-министр Милош Вучевич, а ранее свой пост оставили министр строительства Горан Весич и ряд других чиновников. Вучич пообещал обсудить вопрос повышения финансирования государственных вузов на 20% и выразил готовность помиловать 13 участников протестов, которых обвиняют по уголовным статьям. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в январе, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы было вложено около миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250127/vuchich-1995758065.html

https://ria.ru/20250128/gosduma-1995936882.html

https://ria.ru/20250128/vuchevich-1995921160.html

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в мире, сербия, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп)