https://ria.ru/20250128/serbiya-1995894966.html
Премьер Сербии подал в отставку
Премьер Сербии подал в отставку - РИА Новости, 28.01.2025
Премьер Сербии подал в отставку
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов, он сообщил об этом на внеочередном брифинге в правительстве. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:29:00+03:00
2025-01-28T13:29:00+03:00
2025-01-28T16:13:00+03:00
сербия
в мире
милош вучевич
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БЕЛГРАД, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов, он сообщил об этом на внеочередном брифинге в правительстве."Думаю, что политика, которой я принадлежу, партия, которой руковожу, которая побеждала вместе с президентом республики на всех выборах с 2012 года — президентских, парламентских, местных — много раз, должна показать наивысшую степень ответственности, должна показать новые закономерности в сербской политике, показать, что самая ответственная объективно. Поэтому <…> мое неотзываемое решение — подать в отставку с поста председателя правительства Сербии", — сказал Вучевич.Он добавил, что в отставку подал и мэр города Нови-Сад Милан Джурич.По словам премьера, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение. Правительство продолжит пока работу в рамках технического мандата.Отставка премьер-министра почти всегда означает роспуск всего правительства, так как его утверждение Скупщиной происходит на основании программы и состава кабинета, предложенных премьером.Протесты в СербииМассовые протесты студентов и оппозиции начались в Сербии в ноябре, после гибели людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста.Власти считают, что цель протестов — свержение правительства и президента Александра Вучича. По словам главы государства, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили на эти цели из-за границы 426 миллионов евро, а в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.Накануне Вучич призвал сохранить стабильность в стране, а минувшей ночью заявил о необходимости начать диалог в обществе и сообщил о выполнении некоторых требований демонстрантов.Он заверил, что готов помиловать 13 участвовавших в беспорядках демонстрантов из числа студентов и преподавателей, если те об этом попросят. При этом Вучич отметил, что других людей, обвиняемых в нападениях на участников протестов, освобождать от наказания не намерен. Кроме того, власти продолжат публиковать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, добавил президент.
https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html
https://ria.ru/20250127/serbija-1995664009.html
https://ria.ru/20250124/vuchich-1995408620.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сербия, в мире, милош вучевич
Сербия, В мире, Милош Вучевич
Премьер Сербии подал в отставку
Премьер Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов и раскола в обществе
БЕЛГРАД, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов, он сообщил об этом на внеочередном брифинге в правительстве.
"Думаю, что политика, которой я принадлежу, партия, которой руковожу, которая побеждала вместе с президентом республики на всех выборах с 2012 года — президентских, парламентских, местных — много раз, должна показать наивысшую степень ответственности, должна показать новые закономерности в сербской политике, показать, что самая ответственная объективно. Поэтому <…> мое неотзываемое решение — подать в отставку с поста председателя правительства Сербии", — сказал Вучевич.
Он добавил, что в отставку подал и мэр города Нови-Сад Милан Джурич.
По словам премьера, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение. Правительство продолжит пока работу в рамках технического мандата.
Отставка премьер-министра почти всегда означает роспуск всего правительства, так как его утверждение Скупщиной происходит на основании программы и состава кабинета, предложенных премьером.
Массовые протесты студентов и оппозиции начались в Сербии
в ноябре, после гибели людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста.
Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они сербские граждане, кроме одного — гражданина Северной Македонии.
Власти считают, что цель протестов — свержение правительства и президента Александра Вучича
. По словам главы государства, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили на эти цели из-за границы 426 миллионов евро, а в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.
Накануне Вучич призвал сохранить стабильность в стране, а минувшей ночью заявил о необходимости начать диалог в обществе и сообщил о выполнении некоторых требований демонстрантов.
Он заверил, что готов помиловать 13 участвовавших в беспорядках демонстрантов из числа студентов и преподавателей, если те об этом попросят. При этом Вучич отметил, что других людей, обвиняемых в нападениях на участников протестов, освобождать от наказания не намерен. Кроме того, власти продолжат публиковать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, добавил президент.