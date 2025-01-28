Рейтинг@Mail.ru
Премьер Сербии подаст в отставку на фоне массовых протестов, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 28.01.2025 (обновлено: 13:16 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/serbiya-1995871743.html
Премьер Сербии подаст в отставку на фоне массовых протестов, пишут СМИ
Премьер Сербии подаст в отставку на фоне массовых протестов, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
Премьер Сербии подаст в отставку на фоне массовых протестов, пишут СМИ
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подаст в отставку на фоне протестов в стране, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:30:00+03:00
2025-01-28T13:16:00+03:00
сербия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995873850_811:777:3071:2048_1920x0_80_0_0_8a439ee12387b03f0e0405c965dfe1a7.jpg
БЕЛГРАД, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подаст в отставку на фоне протестов в стране, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник."Премьер Сербии Милош Вучевич подаст в отставку. Вучевич проведет внеочередную конференцию для СМИ сегодня в 11:00", — говорится в публикации.Массовые протесты студентов и оппозиции начались в Сербии в ноябре, после гибели людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста.Власти считают, что цель протестов — свержение правительства и президента Александра Вучича. По словам главы государства, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили на эти цели из-за границы 426 миллионов евро, а в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.Накануне Вучич призвал сохранить стабильность в стране, а минувшей ночью заявил о необходимости начать диалог в обществе и сообщил о выполнении некоторых требований демонстрантов. Он заверил, что готов помиловать 13 участвовавших в беспорядках демонстрантов из числа студентов и преподавателей, если те об этом попросят. При этом Вучич отметил, что других людей, обвиняемых в нападениях на участников протестов, освобождать от наказания не намерен. Кроме того, власти продолжат публиковать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, добавил президент.
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html
https://ria.ru/20250127/serbija-1995664009.html
https://ria.ru/20250127/belgrad-1995695138.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995873850_1194:640:3071:2048_1920x0_80_0_0_812a91022328917d41878c0ec7b9d644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, в мире
Сербия, В мире
Премьер Сербии подаст в отставку на фоне массовых протестов, пишут СМИ

Премьер Сербии на фоне протестов планирует подать в отставку

© AP Photo / Darko VojinovicМилош Вучевич
Милош Вучевич - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Милош Вучевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подаст в отставку на фоне протестов в стране, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник.
"Премьер Сербии Милош Вучевич подаст в отставку. Вучевич проведет внеочередную конференцию для СМИ сегодня в 11:00", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Метастазы Украины: Европа пошла вразнос
Вчера, 08:00
Массовые протесты студентов и оппозиции начались в Сербии в ноябре, после гибели людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста.

Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии.

Власти считают, что цель протестов — свержение правительства и президента Александра Вучича. По словам главы государства, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили на эти цели из-за границы 426 миллионов евро, а в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.
Замглавы правительства Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Протесты в Сербии, Грузии и Белоруссии устраивают одни люди, заявил Вулин
Вчера, 11:20
Накануне Вучич призвал сохранить стабильность в стране, а минувшей ночью заявил о необходимости начать диалог в обществе и сообщил о выполнении некоторых требований демонстрантов.
Он заверил, что готов помиловать 13 участвовавших в беспорядках демонстрантов из числа студентов и преподавателей, если те об этом попросят. При этом Вучич отметил, что других людей, обвиняемых в нападениях на участников протестов, освобождать от наказания не намерен. Кроме того, власти продолжат публиковать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, добавил президент.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку
Вчера, 13:43
 
СербияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала