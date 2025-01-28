https://ria.ru/20250128/serbiya-1995871743.html

Премьер Сербии подаст в отставку на фоне массовых протестов, пишут СМИ

Премьер Сербии подаст в отставку на фоне массовых протестов, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025

Премьер Сербии подаст в отставку на фоне массовых протестов, пишут СМИ

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подаст в отставку на фоне протестов в стране, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:30:00+03:00

2025-01-28T12:30:00+03:00

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БЕЛГРАД, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подаст в отставку на фоне протестов в стране, сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник."Премьер Сербии Милош Вучевич подаст в отставку. Вучевич проведет внеочередную конференцию для СМИ сегодня в 11:00", — говорится в публикации.Массовые протесты студентов и оппозиции начались в Сербии в ноябре, после гибели людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста.Власти считают, что цель протестов — свержение правительства и президента Александра Вучича. По словам главы государства, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили на эти цели из-за границы 426 миллионов евро, а в январе он уже назвал цифру около миллиарда евро.Накануне Вучич призвал сохранить стабильность в стране, а минувшей ночью заявил о необходимости начать диалог в обществе и сообщил о выполнении некоторых требований демонстрантов. Он заверил, что готов помиловать 13 участвовавших в беспорядках демонстрантов из числа студентов и преподавателей, если те об этом попросят. При этом Вучич отметил, что других людей, обвиняемых в нападениях на участников протестов, освобождать от наказания не намерен. Кроме того, власти продолжат публиковать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, добавил президент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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