https://ria.ru/20250128/semja-1995851866.html

В Красноярском крае многодетная семья получила земельный сертификат

В Красноярском крае многодетная семья получила земельный сертификат - РИА Новости, 28.01.2025

В Красноярском крае многодетная семья получила земельный сертификат

Многодетная семья из Енисейска Красноярского края получила земельный сертификат, который впервые выдан без учета нуждаемости в улучшении жилищных условий и... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:17:00+03:00

2025-01-28T11:17:00+03:00

2025-01-28T11:17:00+03:00

жилье

красноярский край

енисейск

многодетные семьи

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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Многодетная семья из Енисейска Красноярского края получила земельный сертификат, который впервые выдан без учета нуждаемости в улучшении жилищных условий и который можно внести в счет ипотечного кредита, сообщает пресс-служба краевого министерства социальной политики. "В Красноярском крае вручили первый земельный сертификат после вступления в силу изменений в соответствующем региональном законе. Поправка дает право многодетным семьям, стоящим в очереди на предоставление земельного участка более 10 лет, получить сертификат без учета нуждаемости в улучшении жилищных условий. Первой обладательницей сертификата стала Анастасия Ленёва из Енисейска", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в семье трое детей, старший из которых уже учится в техникуме. Заявление на земельный участок семья подала еще в 2014 году, после рождения третьего ребенка. Средства сертификата семья планирует направить на покупку участка под строительство нового дома. Земельный сертификат введен в Красноярском крае в 2023 году в рамках нацпроекта "Демография" для многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье. Такая мера поддержки будет предоставляться и дальше, но уже по нацпроекту "Семья". Размер сертификата в 2025 году составляет почти 204 тысячи рублей. "Средства можно направить на приобретение земельного участка, а также на покупку или строительства жилого помещения, в том числе и на погашение основного долга по кредитному договору, включая ипотечные кредиты. Участок или строение должны находиться на территории Красноярского края", - говорится в сообщении. До недавнего времени для получения земельного сертификата многодетная семья должна была не менее трех лет находиться в очереди на предоставление земельного участка и быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий. Глава краевого минсоца Ирина Пастухова рассказала, что большая часть многодетных граждан не смогли воспользоваться этой мерой социальной поддержки, так как не состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. "За два года выдано всего 185 сертификатов. В целом же в очереди на получение земельных участков находится около 17 тысяч семей, из которых 14 тысяч желают приобрести землю под жилищное строительство", - сказала Пастухова. Отмечается, что учитывая непростую ситуацию с предоставлением земельных участков многодетным семьям, губернатор края предложил дополнить соответствующий закон правом на получение земельного сертификата многодетным семьям, состоящим в очереди 10 и более лет без учёта критерия нуждаемости. Эти изменения позволят в течение 10 лет практически ликвидировать имеющуюся в крае очередь на землю.

https://ria.ru/20241001/mama-1975802745.html

https://ria.ru/20240926/shkola-1974748790.html

https://ria.ru/20240412/zhile-1939637460.html

красноярский край

енисейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, красноярский край, енисейск, многодетные семьи