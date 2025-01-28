Рейтинг@Mail.ru
Россия все еще считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 28.01.2025 (обновлено: 12:30 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995868010.html
Россия все еще считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков
Россия все еще считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2025
Россия все еще считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков
Россия продолжает считать санкции Евросоюза незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:22:00+03:00
2025-01-28T12:30:00+03:00
россия
евросоюз
кайя каллас
венгрия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия продолжает считать санкции Евросоюза незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас официально подтвердила, что Евросоюз согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия."Мы по-прежнему называем их (санкции - ред.) незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву. В данном случае ничего не меняется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать развитие санкционной политики ЕС по отношению к России.
https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, кайя каллас, венгрия, дмитрий песков, в мире
Россия, Евросоюз, Кайя Каллас, Венгрия, Дмитрий Песков, В мире
Россия все еще считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков

Песков заявил, что Россия продолжает считать санкции ЕС незаконными

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия продолжает считать санкции Евросоюза незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас официально подтвердила, что Евросоюз согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия.
"Мы по-прежнему называем их (санкции - ред.) незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву. В данном случае ничего не меняется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать развитие санкционной политики ЕС по отношению к России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Санкции сработали неожиданно: глобальное потепление отменяется
08:00
 
РоссияЕвросоюзКайя КалласВенгрияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала