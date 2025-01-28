https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995868010.html
Россия все еще считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков
Россия все еще считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2025
Россия все еще считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков
Россия продолжает считать санкции Евросоюза незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:22:00+03:00
2025-01-28T12:22:00+03:00
2025-01-28T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия продолжает считать санкции Евросоюза незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас официально подтвердила, что Евросоюз согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия."Мы по-прежнему называем их (санкции - ред.) незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву. В данном случае ничего не меняется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать развитие санкционной политики ЕС по отношению к России.
https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html
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россия, евросоюз, кайя каллас, венгрия, дмитрий песков, в мире
Россия, Евросоюз, Кайя Каллас, Венгрия, Дмитрий Песков, В мире
Россия все еще считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков
Песков заявил, что Россия продолжает считать санкции ЕС незаконными