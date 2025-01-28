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В аэропорту Пусана загорелся самолет - РИА Новости, 28.01.2025
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17:23 28.01.2025 (обновлено: 18:06 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/samolet-1995963582.html
В аэропорту Пусана загорелся самолет
В аэропорту Пусана загорелся самолет - РИА Новости, 28.01.2025
В аэропорту Пусана загорелся самолет
Самолет загорелся в аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан, всех пассажиров удалось оперативно эвакуировать, никто не пострадал, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:23:00+03:00
2025-01-28T18:06:00+03:00
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СЕУЛ, 28 янв - РИА Новости. Самолет загорелся в аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан, всех пассажиров удалось оперативно эвакуировать, никто не пострадал, передает агентство Рёнхап. "Двадцать восьмого января около 22.30 (16.30 мск - ред.) в аэропорту Кимхэ у самолета Air Busan, направлявшегося в Гонконг, загорелась хвостовая часть. В этой связи все более чем 170 пассажиров судна экстренно его покинули. Жертв, как сообщается, удалось избежать", - пишет агентство. Как уточнили представители экстренных служб, на борту загоревшегося самолета находились 169 пассажиров и семь членов экипажа. Все 176 человек, предположительно, успешно эвакуировались. При эвакуации двое человек получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает.По данным Рёнхап, пожарные выехали на место происшествия сразу после получения соответствующего сигнала. Тушение самолета продолжается.Причины возгорания пока установить не удалось. Известно лишь, что пожар возник в хвостовой части Airbus 321, который уже готовился ко взлету. Свидетель происшествия сообщил агентству, что сначала из хвоста самолета пошел густой дым, а затем пламя начало быстро охватывать все воздушное судно.
https://ria.ru/20241229/kanada-1991968967.html
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в мире, пусан, гонконг, южная корея
В мире, Пусан, Гонконг, Южная Корея
В аэропорту Пусана загорелся самолет

Рёнхап: в аэропорту южнокорейского города Пусан загорелся самолет Air Busan

© Фото : соцсетиСамолет загорелся в аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан
Самолет загорелся в аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : соцсети
Самолет загорелся в аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан
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СЕУЛ, 28 янв - РИА Новости. Самолет загорелся в аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан, всех пассажиров удалось оперативно эвакуировать, никто не пострадал, передает агентство Рёнхап.
"Двадцать восьмого января около 22.30 (16.30 мск - ред.) в аэропорту Кимхэ у самолета Air Busan, направлявшегося в Гонконг, загорелась хвостовая часть. В этой связи все более чем 170 пассажиров судна экстренно его покинули. Жертв, как сообщается, удалось избежать", - пишет агентство.
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Как уточнили представители экстренных служб, на борту загоревшегося самолета находились 169 пассажиров и семь членов экипажа. Все 176 человек, предположительно, успешно эвакуировались. При эвакуации двое человек получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает.
По данным Рёнхап, пожарные выехали на место происшествия сразу после получения соответствующего сигнала. Тушение самолета продолжается.
Причины возгорания пока установить не удалось. Известно лишь, что пожар возник в хвостовой части Airbus 321, который уже готовился ко взлету. Свидетель происшествия сообщил агентству, что сначала из хвоста самолета пошел густой дым, а затем пламя начало быстро охватывать все воздушное судно.
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