https://ria.ru/20250128/rzhd-1995827502.html

В РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков

В РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков - РИА Новости, 28.01.2025

В РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков

РЖД отказались от идеи запуска на вокзалах роботов-носильщиков, но могут вернуться к ней в будущем, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:47:00+03:00

2025-01-28T08:47:00+03:00

2025-01-28T08:47:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. РЖД отказались от идеи запуска на вокзалах роботов-носильщиков, но могут вернуться к ней в будущем, сообщили РИА Новости в компании. Информация об идее РЖД использовать на вокзалах роботов-носильщиков появилась осенью 2023 года. Компания тогда опубликовала на своем официальном сайте запрос предложений на подобную технологию. В пресс-службе РЖД РИА Новости тогда сообщали, что реализация проекта будет зависеть от итогов конкурса, а тестирование разработки может быть проведено на вокзалах Москвы. "После проработки поступивших предложений специалисты компании пришли к выводу о том, что внедрение подобных решений с учетом их уровня развития в настоящее время преждевременно. РЖД не исключают, что будут рассматривать их использование в будущем", - сообщили в РЖД во вторник. Согласно информации на сайте РЖД, всего во время сбора предложений по роботам-носильщикам было подано шесть заявок. Другие детали там не указаны. РЖД прописывали ранее технические требования к "железным помощникам". Устройство должно было быть изготовлено из материалов, стойких к воздействию внешней среды в виде водопроводной воды температурой до 99 градусов Цельсия под давлением, иметь полную автономность в части подзарядки и возврата на точку базирования устройства. Максимальная нагрузка - 30 килограммов. Тестировать роботов-носильщиков, было указано в материалах, планировалось на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций железнодорожных вокзалов. Всего в планах закупки было указано 50 роботов-носильщиков.

https://ria.ru/20250106/pravitelstvo-1992652422.html

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экономика, технологии, москва, ржд