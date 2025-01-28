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В РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков - РИА Новости, 28.01.2025
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08:47 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/rzhd-1995827502.html
В РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков
В РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков - РИА Новости, 28.01.2025
В РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков
РЖД отказались от идеи запуска на вокзалах роботов-носильщиков, но могут вернуться к ней в будущем, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T08:47:00+03:00
2025-01-28T08:47:00+03:00
экономика
технологии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. РЖД отказались от идеи запуска на вокзалах роботов-носильщиков, но могут вернуться к ней в будущем, сообщили РИА Новости в компании. Информация об идее РЖД использовать на вокзалах роботов-носильщиков появилась осенью 2023 года. Компания тогда опубликовала на своем официальном сайте запрос предложений на подобную технологию. В пресс-службе РЖД РИА Новости тогда сообщали, что реализация проекта будет зависеть от итогов конкурса, а тестирование разработки может быть проведено на вокзалах Москвы. "После проработки поступивших предложений специалисты компании пришли к выводу о том, что внедрение подобных решений с учетом их уровня развития в настоящее время преждевременно. РЖД не исключают, что будут рассматривать их использование в будущем", - сообщили в РЖД во вторник. Согласно информации на сайте РЖД, всего во время сбора предложений по роботам-носильщикам было подано шесть заявок. Другие детали там не указаны. РЖД прописывали ранее технические требования к "железным помощникам". Устройство должно было быть изготовлено из материалов, стойких к воздействию внешней среды в виде водопроводной воды температурой до 99 градусов Цельсия под давлением, иметь полную автономность в части подзарядки и возврата на точку базирования устройства. Максимальная нагрузка - 30 килограммов. Тестировать роботов-носильщиков, было указано в материалах, планировалось на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций железнодорожных вокзалов. Всего в планах закупки было указано 50 роботов-носильщиков.
https://ria.ru/20250106/pravitelstvo-1992652422.html
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экономика, технологии, москва, ржд
Экономика, Технологии, Москва, РЖД
В РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков

РЖД временно отказались от идеи запуска на вокзалах роботов-носильщиков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Белорусском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Белорусском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Поезд "Сапсан" на Белорусском вокзале в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. РЖД отказались от идеи запуска на вокзалах роботов-носильщиков, но могут вернуться к ней в будущем, сообщили РИА Новости в компании.
Информация об идее РЖД использовать на вокзалах роботов-носильщиков появилась осенью 2023 года. Компания тогда опубликовала на своем официальном сайте запрос предложений на подобную технологию. В пресс-службе РЖД РИА Новости тогда сообщали, что реализация проекта будет зависеть от итогов конкурса, а тестирование разработки может быть проведено на вокзалах Москвы.
"После проработки поступивших предложений специалисты компании пришли к выводу о том, что внедрение подобных решений с учетом их уровня развития в настоящее время преждевременно. РЖД не исключают, что будут рассматривать их использование в будущем", - сообщили в РЖД во вторник.
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Согласно информации на сайте РЖД, всего во время сбора предложений по роботам-носильщикам было подано шесть заявок. Другие детали там не указаны.
РЖД прописывали ранее технические требования к "железным помощникам". Устройство должно было быть изготовлено из материалов, стойких к воздействию внешней среды в виде водопроводной воды температурой до 99 градусов Цельсия под давлением, иметь полную автономность в части подзарядки и возврата на точку базирования устройства. Максимальная нагрузка - 30 килограммов.
Тестировать роботов-носильщиков, было указано в материалах, планировалось на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций железнодорожных вокзалов. Всего в планах закупки было указано 50 роботов-носильщиков.
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