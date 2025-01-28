Власти Руанды эвакуировали из ДР Конго около двух тысяч сотрудников ООН
New Times: Руанда эвакуировала из ДР Конго около 2 тысяч сотрудников миссии ООН
© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiПротестующие в Киншасе
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Протестующие в Киншасе
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Руанды эвакуировали на свою территорию из Демократической Республики Конго около 2 тысяч человек, в основном, это сотрудники миссии ООН в городе Гома, сообщает руандийская газета New Times.
Ранее альянс повстанческих сил ДР Конго, в которую входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго.
По словам официальных лиц, в состав группы, прибывшей в Руанду, входит руководство МООНСДРК, а также иностранный персонал, который бежал из страны после наступления повстанцев.
Сообщается, что эвакуированных приняли в приграничном районе Рубаву на западе Руанды, а затем перевезли в столицу Кигали и разместили на стадионе имени Пеле. В настоящее время ведутся переговоры о размещении группы в гостиницах. Ожидается, что ООН организует их перелет в конголезскую Киншасу через угандийский аэропорт Энтеббе.
МИД РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на востоке ДРК, призвав к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса.
В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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