https://ria.ru/20250128/ruanda-1995946081.html

Власти Руанды эвакуировали из ДР Конго около двух тысяч сотрудников ООН

Власти Руанды эвакуировали из ДР Конго около двух тысяч сотрудников ООН - РИА Новости, 28.01.2025

Власти Руанды эвакуировали из ДР Конго около двух тысяч сотрудников ООН

Власти Руанды эвакуировали на свою территорию из Демократической Республики Конго около 2 тысяч человек, в основном, это сотрудники миссии ООН в городе Гома,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:25:00+03:00

2025-01-28T16:25:00+03:00

2025-01-28T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Руанды эвакуировали на свою территорию из Демократической Республики Конго около 2 тысяч человек, в основном, это сотрудники миссии ООН в городе Гома, сообщает руандийская газета New Times. Ранее альянс повстанческих сил ДР Конго, в которую входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго. По словам официальных лиц, в состав группы, прибывшей в Руанду, входит руководство МООНСДРК, а также иностранный персонал, который бежал из страны после наступления повстанцев. Сообщается, что эвакуированных приняли в приграничном районе Рубаву на западе Руанды, а затем перевезли в столицу Кигали и разместили на стадионе имени Пеле. В настоящее время ведутся переговоры о размещении группы в гостиницах. Ожидается, что ООН организует их перелет в конголезскую Киншасу через угандийский аэропорт Энтеббе. МИД РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на востоке ДРК, призвав к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.

https://ria.ru/20250128/protest-1995935285.html

https://ria.ru/20250126/oon-1995579311.html

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кигали (город)

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в мире, руанда, кигали (город), киншаса (город), антониу гутерреш, поль кагаме, оон