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Власти Руанды эвакуировали из ДР Конго около двух тысяч сотрудников ООН - РИА Новости, 28.01.2025
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16:25 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/ruanda-1995946081.html
Власти Руанды эвакуировали из ДР Конго около двух тысяч сотрудников ООН
Власти Руанды эвакуировали из ДР Конго около двух тысяч сотрудников ООН - РИА Новости, 28.01.2025
Власти Руанды эвакуировали из ДР Конго около двух тысяч сотрудников ООН
Власти Руанды эвакуировали на свою территорию из Демократической Республики Конго около 2 тысяч человек, в основном, это сотрудники миссии ООН в городе Гома,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:25:00+03:00
2025-01-28T16:25:00+03:00
в мире
руанда
кигали (город)
киншаса (город)
антониу гутерреш
поль кагаме
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Руанды эвакуировали на свою территорию из Демократической Республики Конго около 2 тысяч человек, в основном, это сотрудники миссии ООН в городе Гома, сообщает руандийская газета New Times. Ранее альянс повстанческих сил ДР Конго, в которую входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго. По словам официальных лиц, в состав группы, прибывшей в Руанду, входит руководство МООНСДРК, а также иностранный персонал, который бежал из страны после наступления повстанцев. Сообщается, что эвакуированных приняли в приграничном районе Рубаву на западе Руанды, а затем перевезли в столицу Кигали и разместили на стадионе имени Пеле. В настоящее время ведутся переговоры о размещении группы в гостиницах. Ожидается, что ООН организует их перелет в конголезскую Киншасу через угандийский аэропорт Энтеббе. МИД РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на востоке ДРК, призвав к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
https://ria.ru/20250128/protest-1995935285.html
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кигали (город)
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в мире, руанда, кигали (город), киншаса (город), антониу гутерреш, поль кагаме, оон
В мире, Руанда, Кигали (город), Киншаса (город), Антониу Гутерреш, Поль Кагаме, ООН
Власти Руанды эвакуировали из ДР Конго около двух тысяч сотрудников ООН

New Times: Руанда эвакуировала из ДР Конго около 2 тысяч сотрудников миссии ООН

© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiПротестующие в Киншасе
Протестующие в Киншасе - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Протестующие в Киншасе
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Руанды эвакуировали на свою территорию из Демократической Республики Конго около 2 тысяч человек, в основном, это сотрудники миссии ООН в городе Гома, сообщает руандийская газета New Times.
Ранее альянс повстанческих сил ДР Конго, в которую входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго.
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По словам официальных лиц, в состав группы, прибывшей в Руанду, входит руководство МООНСДРК, а также иностранный персонал, который бежал из страны после наступления повстанцев.
Сообщается, что эвакуированных приняли в приграничном районе Рубаву на западе Руанды, а затем перевезли в столицу Кигали и разместили на стадионе имени Пеле. В настоящее время ведутся переговоры о размещении группы в гостиницах. Ожидается, что ООН организует их перелет в конголезскую Киншасу через угандийский аэропорт Энтеббе.
МИД РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на востоке ДРК, призвав к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса.
В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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