https://ria.ru/20250128/rostov-1995880139.html

В Ростове-на-Дону назначили врио главы администрации города

В Ростове-на-Дону назначили врио главы администрации города - РИА Новости, 28.01.2025

В Ростове-на-Дону назначили врио главы администрации города

Временно исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону назначен первый замглавы городской администрации Александр Скрябин, передает корреспондент... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:54:00+03:00

2025-01-28T12:54:00+03:00

2025-01-28T13:14:00+03:00

политика

ростов-на-дону

ростовская область

ростов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону назначен первый замглавы городской администрации Александр Скрябин, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, занимавший этот пост с 2019 года, написал заявление об отставке по собственному желанию. Во вторник городская дума приняла отставку. "Возложить временное исполнение обязанностей главы администрации города Ростова-на-Дону в соответствии с Уставом города Ростова-на-Дону с 29 января 2025 года на первого заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону Скрябина Александра Юрьевича", - говорится в решении гордумы, за которое проголосовали депутаты. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил Скрябина от должности первого замгубернатора Ростовской области в понедельник. Во вторник стало известно, что он был назначен первым замглавы администрации Ростова-на-Дону. Скрябин окончил Ростовский государственный строительный университет. Трудился на руководящих должностях в "Ростовводоканале", работал первым заместителем главы администрации Ростова, затем в статусе депутата - заместителем председателя законодательного собрания области. С 2020 года замещал должность заместителя губернатора Ростовской области, а с 11 сентября 2023 года - первого заместителя губернатора.

https://ria.ru/20250127/ivashov-1995642470.html

https://ria.ru/20250125/otstavka-1995420422.html

ростов-на-дону

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политика, ростов-на-дону, ростовская область, ростов, александр скрябин, алексей логвиненко, юрий слюсарь