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В Ростове-на-Дону назначили врио главы администрации города
В Ростове-на-Дону назначили врио главы администрации города - РИА Новости, 28.01.2025
В Ростове-на-Дону назначили врио главы администрации города
Временно исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону назначен первый замглавы городской администрации Александр Скрябин, передает корреспондент... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:54:00+03:00
2025-01-28T12:54:00+03:00
2025-01-28T13:14:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону назначен первый замглавы городской администрации Александр Скрябин, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, занимавший этот пост с 2019 года, написал заявление об отставке по собственному желанию. Во вторник городская дума приняла отставку. "Возложить временное исполнение обязанностей главы администрации города Ростова-на-Дону в соответствии с Уставом города Ростова-на-Дону с 29 января 2025 года на первого заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону Скрябина Александра Юрьевича", - говорится в решении гордумы, за которое проголосовали депутаты. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил Скрябина от должности первого замгубернатора Ростовской области в понедельник. Во вторник стало известно, что он был назначен первым замглавы администрации Ростова-на-Дону. Скрябин окончил Ростовский государственный строительный университет. Трудился на руководящих должностях в "Ростовводоканале", работал первым заместителем главы администрации Ростова, затем в статусе депутата - заместителем председателя законодательного собрания области. С 2020 года замещал должность заместителя губернатора Ростовской области, а с 11 сентября 2023 года - первого заместителя губернатора.
https://ria.ru/20250127/ivashov-1995642470.html
https://ria.ru/20250125/otstavka-1995420422.html
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Политика, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Ростов, Александр Скрябин, Алексей Логвиненко, Юрий Слюсарь
В Ростове-на-Дону назначили врио главы администрации города
Врио главы администрации Ростова-на-Дону стал Александр Скрябин