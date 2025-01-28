https://ria.ru/20250128/rossija-1995959218.html

В России создают центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров

В России создают центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров - РИА Новости, 28.01.2025

В России создают центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров

В России создают единый центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров (БЭК), превосходящих зарубежные образцы, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:07:00+03:00

2025-01-28T17:07:00+03:00

2025-01-28T17:07:00+03:00

безопасность

технологии

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России создают единый центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров (БЭК), превосходящих зарубежные образцы, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью. ВМФ России уже оснащается безэкипажными катерами, их выпуск значительно вырос с учетом опыта спецоперации, сообщил Патрушев в интервью "Российской газете". "Над усовершенствованием БЭКов трудятся производители катеров, разработчики технологий и комплектующих, а также специалисты по их применению. Созданием новых видов безэкипажных катеров, по своим показателям превосходящих зарубежные образцы, займется создаваемый единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ", - отметил помощник президента. "К этой работе будут привлечены необходимые финансовые ресурсы, а также лучшие кадры - не только военные, но и гражданские, в том числе из ведущих компаний технологического сектора. При создании новых типов БЭКов предполагается использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20241102/chf-1981465664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия, николай патрушев