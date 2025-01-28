https://ria.ru/20250128/rossija-1995959218.html
В России создают центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров
В России создают центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров - РИА Новости, 28.01.2025
В России создают центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров
В России создают единый центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров (БЭК), превосходящих зарубежные образцы, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:07:00+03:00
2025-01-28T17:07:00+03:00
2025-01-28T17:07:00+03:00
безопасность
технологии
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России создают единый центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров (БЭК), превосходящих зарубежные образцы, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью. ВМФ России уже оснащается безэкипажными катерами, их выпуск значительно вырос с учетом опыта спецоперации, сообщил Патрушев в интервью "Российской газете". "Над усовершенствованием БЭКов трудятся производители катеров, разработчики технологий и комплектующих, а также специалисты по их применению. Созданием новых видов безэкипажных катеров, по своим показателям превосходящих зарубежные образцы, займется создаваемый единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ", - отметил помощник президента. "К этой работе будут привлечены необходимые финансовые ресурсы, а также лучшие кадры - не только военные, но и гражданские, в том числе из ведущих компаний технологического сектора. При создании новых типов БЭКов предполагается использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20241102/chf-1981465664.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, россия, николай патрушев
Безопасность, Технологии, Россия, Николай Патрушев
В России создают центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров
Патрушев: в РФ создают центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
В России создают единый центр компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров (БЭК), превосходящих зарубежные образцы, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью
.
ВМФ России уже оснащается безэкипажными катерами, их выпуск значительно вырос с учетом опыта спецоперации, сообщил Патрушев в интервью "Российской газете".
"Над усовершенствованием БЭКов трудятся производители катеров, разработчики технологий и комплектующих, а также специалисты по их применению. Созданием новых видов безэкипажных катеров, по своим показателям превосходящих зарубежные образцы, займется создаваемый единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ", - отметил помощник президента.
"К этой работе будут привлечены необходимые финансовые ресурсы, а также лучшие кадры - не только военные, но и гражданские, в том числе из ведущих компаний технологического сектора. При создании новых типов БЭКов предполагается использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения", - добавил Патрушев.