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В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России - РИА Новости, 28.01.2025
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10:35 28.01.2025 (обновлено: 12:44 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/rossija-1995845445.html
В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России
В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России - РИА Новости, 28.01.2025
В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России
Неизвестный мужчина пытался на автомобиле прорваться на территорию российского посольства в Стокгольме, передает телеканал SVT со ссылкой на полицию. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:35:00+03:00
2025-01-28T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Неизвестный мужчина пытался на автомобиле прорваться на территорию российского посольства в Стокгольме, передает телеканал SVT со ссылкой на полицию. "Мужчина был задержан возле посольства России в Стокгольме. Его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как он въехал в ворота посольства", — говорится в публикации. Попасть на территорию посольства ему не удалось, уточнили в полиции. По словам представителя ведомства, 45-летний мужчина все еще сидел в машине, когда полицейские прибыли на место.На кадрах, опубликованных шведскими СМИ, видно несколько полицейских машин и неизвестный автомобиль, стоящие у закрытых ворот российской дипмиссии.
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в мире, россия, стокгольм (город)
В мире, Россия, Стокгольм (город)
В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России

SVT: неизвестный пытался въехать на территорию посольства России в Стокгольме

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме
Место происшествия, где неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : соцсети
Место происшествия, где неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Неизвестный мужчина пытался на автомобиле прорваться на территорию российского посольства в Стокгольме, передает телеканал SVT со ссылкой на полицию.
"Мужчина был задержан возле посольства России в Стокгольме. Его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как он въехал в ворота посольства", — говорится в публикации.
Попасть на территорию посольства ему не удалось, уточнили в полиции. По словам представителя ведомства, 45-летний мужчина все еще сидел в машине, когда полицейские прибыли на место.
На кадрах, опубликованных шведскими СМИ, видно несколько полицейских машин и неизвестный автомобиль, стоящие у закрытых ворот российской дипмиссии.
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