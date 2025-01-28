https://ria.ru/20250128/rossija-1995845445.html

В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России

В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России - РИА Новости, 28.01.2025

В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России

Неизвестный мужчина пытался на автомобиле прорваться на территорию российского посольства в Стокгольме, передает телеканал SVT со ссылкой на полицию. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:35:00+03:00

2025-01-28T10:35:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Неизвестный мужчина пытался на автомобиле прорваться на территорию российского посольства в Стокгольме, передает телеканал SVT со ссылкой на полицию. "Мужчина был задержан возле посольства России в Стокгольме. Его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как он въехал в ворота посольства", — говорится в публикации. Попасть на территорию посольства ему не удалось, уточнили в полиции. По словам представителя ведомства, 45-летний мужчина все еще сидел в машине, когда полицейские прибыли на место.На кадрах, опубликованных шведскими СМИ, видно несколько полицейских машин и неизвестный автомобиль, стоящие у закрытых ворот российской дипмиссии.

https://ria.ru/20240503/opravdanie-1943784378.html

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