Конструктор назвал дату начала строительства Российской орбитальной станции
Соловьёв: первый модуль Российской орбитальной станции запустят в декабре 2027 г
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Научно-энергетический модуль, с которого начнётся строительство Российской орбитальной станции (РОС), планируется запустить в декабре 2027 года, сообщил во вторник генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв.
"Первый модуль мы планируем запустить в декабре 2027 года", - сказал Соловьёв на пленарной сессии "Королёвских чтений".
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РОС нужна для поддержания российского пилотируемого присутствия на орбите после того, как Международная космическая станция (МКС) прекратит своё существование. Станция, по замыслу разработчиков, позволит отработать ключевые технологии, необходимые для полета к другим планетам, в первую очередь к Марсу.
Отличительной особенностью РОС будет высокоширотная орбита с наклонением 96,8 градуса. За счёт этого станция будет пролетать над всей территорией России, а также над полярными областями планеты, что невозможно на МКС, наклонение орбиты которой 51,6 градуса.
Первым модулем РОС станет научно-энергетический. В 2028 планируются запуски универсального и шлюзового модулей. Первый этап завершится запуском базового модуля в 2029 году. В рамках второго этапа в 2032 году к станции присоединятся два целевых модуля. В эти сроки для снабжения станции планируется запустить 15 ракет "Ангара-А5М" и 19 ракет "Союз-2.1б".