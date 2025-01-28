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Конструктор назвал дату начала строительства Российской орбитальной станции - РИА Новости, 28.01.2025
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13:06 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/ros-1995884257.html
Конструктор назвал дату начала строительства Российской орбитальной станции
Конструктор назвал дату начала строительства Российской орбитальной станции - РИА Новости, 28.01.2025
Конструктор назвал дату начала строительства Российской орбитальной станции
Научно-энергетический модуль, с которого начнётся строительство Российской орбитальной станции (РОС), планируется запустить в декабре 2027 года, сообщил во... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:06:00+03:00
2025-01-28T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Научно-энергетический модуль, с которого начнётся строительство Российской орбитальной станции (РОС), планируется запустить в декабре 2027 года, сообщил во вторник генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв. "Первый модуль мы планируем запустить в декабре 2027 года", - сказал Соловьёв на пленарной сессии "Королёвских чтений". РОС нужна для поддержания российского пилотируемого присутствия на орбите после того, как Международная космическая станция (МКС) прекратит своё существование. Станция, по замыслу разработчиков, позволит отработать ключевые технологии, необходимые для полета к другим планетам, в первую очередь к Марсу. Отличительной особенностью РОС будет высокоширотная орбита с наклонением 96,8 градуса. За счёт этого станция будет пролетать над всей территорией России, а также над полярными областями планеты, что невозможно на МКС, наклонение орбиты которой 51,6 градуса. Первым модулем РОС станет научно-энергетический. В 2028 планируются запуски универсального и шлюзового модулей. Первый этап завершится запуском базового модуля в 2029 году. В рамках второго этапа в 2032 году к станции присоединятся два целевых модуля. В эти сроки для снабжения станции планируется запустить 15 ракет "Ангара-А5М" и 19 ракет "Союз-2.1б".
https://ria.ru/20240724/rossija-1961679841.html
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космос - риа наука, марс, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Марс, Россия, Роскосмос
Конструктор назвал дату начала строительства Российской орбитальной станции

Соловьёв: первый модуль Российской орбитальной станции запустят в декабре 2027 г

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Научно-энергетический модуль, с которого начнётся строительство Российской орбитальной станции (РОС), планируется запустить в декабре 2027 года, сообщил во вторник генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв.
"Первый модуль мы планируем запустить в декабре 2027 года", - сказал Соловьёв на пленарной сессии "Королёвских чтений".
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Отличительной особенностью РОС будет высокоширотная орбита с наклонением 96,8 градуса. За счёт этого станция будет пролетать над всей территорией России, а также над полярными областями планеты, что невозможно на МКС, наклонение орбиты которой 51,6 градуса.
Первым модулем РОС станет научно-энергетический. В 2028 планируются запуски универсального и шлюзового модулей. Первый этап завершится запуском базового модуля в 2029 году. В рамках второго этапа в 2032 году к станции присоединятся два целевых модуля. В эти сроки для снабжения станции планируется запустить 15 ракет "Ангара-А5М" и 19 ракет "Союз-2.1б".
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