https://ria.ru/20250128/ritter-1995812675.html

"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России

"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России - РИА Новости, 28.01.2025

"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России

Президенту США Дональду Трампу не следует слушать советы спецпосланника по Украине Кита Келлога о России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:04:00+03:00

2025-01-28T03:04:00+03:00

2025-01-28T03:04:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не следует слушать советы спецпосланника по Украине Кита Келлога о России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Так он прокомментировал недавние заявления хозяина Белого дома об украинском конфликте, в которых угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию."Дональд Трамп должен быть умнее, чем он есть, чтобы двигаться вперед. <...> Кит Келлог понятия не имеет, как работает мировая экономика. <...> Он просто бросается глупыми цифрами, а Трамп его слушает. Владимир Путин, должно быть, смеется прямо сейчас", — рассказал разведчик.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта между Москвой и Киевом за сто дней, но, как отметило издание, почти никто не верит, что ему это удастся.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995809964.html

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