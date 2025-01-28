https://ria.ru/20250128/ritter-1995812675.html
"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России
"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России - РИА Новости, 28.01.2025
"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России
Президенту США Дональду Трампу не следует слушать советы спецпосланника по Украине Кита Келлога о России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:04:00+03:00
2025-01-28T03:04:00+03:00
2025-01-28T03:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
кит келлог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951487808_0:16:3211:1822_1920x0_80_0_0_4efe44649380994203872aa5172956d3.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не следует слушать советы спецпосланника по Украине Кита Келлога о России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Так он прокомментировал недавние заявления хозяина Белого дома об украинском конфликте, в которых угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию."Дональд Трамп должен быть умнее, чем он есть, чтобы двигаться вперед. <...> Кит Келлог понятия не имеет, как работает мировая экономика. <...> Он просто бросается глупыми цифрами, а Трамп его слушает. Владимир Путин, должно быть, смеется прямо сейчас", — рассказал разведчик.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта между Москвой и Киевом за сто дней, но, как отметило издание, почти никто не верит, что ему это удастся.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995809964.html
https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995812183.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951487808_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_e292d77a281d9340a7e43ff87f5d07b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, кит келлог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог
"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России
Риттер: Трампу не следует слушать советы Келлога о России