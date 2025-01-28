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"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:04 28.01.2025
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"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России
"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России - РИА Новости, 28.01.2025
"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России
Президенту США Дональду Трампу не следует слушать советы спецпосланника по Украине Кита Келлога о России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:04:00+03:00
2025-01-28T03:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
кит келлог
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не следует слушать советы спецпосланника по Украине Кита Келлога о России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Так он прокомментировал недавние заявления хозяина Белого дома об украинском конфликте, в которых угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию."Дональд Трамп должен быть умнее, чем он есть, чтобы двигаться вперед. &lt;...&gt; Кит Келлог понятия не имеет, как работает мировая экономика. &lt;...&gt; Он просто бросается глупыми цифрами, а Трамп его слушает. Владимир Путин, должно быть, смеется прямо сейчас", — рассказал разведчик.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта между Москвой и Киевом за сто дней, но, как отметило издание, почти никто не верит, что ему это удастся.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995809964.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, кит келлог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог
"Путин смеется". В США раскрыли автора дерзких советов Трампу по России

Риттер: Трампу не следует слушать советы Келлога о России

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Иван Секретарев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не следует слушать советы спецпосланника по Украине Кита Келлога о России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Так он прокомментировал недавние заявления хозяина Белого дома об украинском конфликте, в которых угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию.
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"Дональд Трамп должен быть умнее, чем он есть, чтобы двигаться вперед. <...> Кит Келлог понятия не имеет, как работает мировая экономика. <...> Он просто бросается глупыми цифрами, а Трамп его слушает. Владимир Путин, должно быть, смеется прямо сейчас", — рассказал разведчик.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта между Москвой и Киевом за сто дней, но, как отметило издание, почти никто не верит, что ему это удастся.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинКит Келлог
 
 
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