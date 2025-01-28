https://ria.ru/20250128/rassledovanie-1995809665.html

Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей

Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей - РИА Новости, 28.01.2025

Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей

Осужденный по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной узнал из новостей "свою работу" — поддельные документы на машину, на которой передвигалась... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T01:41:00+03:00

2025-01-28T01:41:00+03:00

2025-01-28T11:21:00+03:00

происшествия

дарья дугина

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Осужденный по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной узнал из новостей "свою работу" — поддельные документы на машину, на которой передвигалась обвиняемая Наталья Вовк, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве —казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские. Осужденные, как установил суд, действовали в составе организованной группы. Из показаний, которые были получены во время судебного процесса, стало ясно, что один из осужденных узнал из новостей, что делал документ для Вовк. Такие показания дала его супруга. "У супруга был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства Украины <…> потому что когда в новостях стали об этом говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него", — говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, где приводятся показания.

https://ria.ru/20250127/rassledovanie-1995623151.html

https://ria.ru/20241219/ubiystva-1990168153.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дарья дугина