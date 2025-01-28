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Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей - РИА Новости, 28.01.2025
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01:41 28.01.2025 (обновлено: 11:21 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/rassledovanie-1995809665.html
Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей
Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей - РИА Новости, 28.01.2025
Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей
Осужденный по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной узнал из новостей "свою работу" — поддельные документы на машину, на которой передвигалась... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T01:41:00+03:00
2025-01-28T11:21:00+03:00
происшествия
дарья дугина
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Осужденный по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной узнал из новостей "свою работу" — поддельные документы на машину, на которой передвигалась обвиняемая Наталья Вовк, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве —казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские. Осужденные, как установил суд, действовали в составе организованной группы. Из показаний, которые были получены во время судебного процесса, стало ясно, что один из осужденных узнал из новостей, что делал документ для Вовк. Такие показания дала его супруга. "У супруга был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства Украины &lt;…&gt; потому что когда в новостях стали об этом говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него", — говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, где приводятся показания.
https://ria.ru/20250127/rassledovanie-1995623151.html
https://ria.ru/20241219/ubiystva-1990168153.html
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Дарья Буймова
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происшествия, дарья дугина
Происшествия, Дарья Дугина
Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей

Осужденный по делу Дугиной узнал, кому сделал поддельные документы, из новостей

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль Mini Cooper, на котором передвигалась Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной
Автомобиль Mini Cooper, на котором передвигалась Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Автомобиль Mini Cooper, на котором передвигалась Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Осужденный по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной узнал из новостей "свою работу" — поддельные документы на машину, на которой передвигалась обвиняемая Наталья Вовк, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве —казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.
Александр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, перед началом заседания Пролетарского районного суда города Тулы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Организованная группа из дела об убийстве Дугиной сама искала клиентов
Вчера, 07:16
Осужденные, как установил суд, действовали в составе организованной группы. Из показаний, которые были получены во время судебного процесса, стало ясно, что один из осужденных узнал из новостей, что делал документ для Вовк. Такие показания дала его супруга.
"У супруга был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства Украины <…> потому что когда в новостях стали об этом говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него", — говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, где приводятся показания.
Путин: силовики и спецслужбы пропустили убийства Дугиной и Кириллова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин высказался об убийстве Дарьи Дугиной и генерала Кириллова
19 декабря 2024, 14:56
 
ПроисшествияДарья Дугина
 
 
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