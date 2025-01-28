Богатейшие люди мира потеряли 108 миллиардов долларов из-за DeepSeek
BBI: богатейшие люди мира потеряли $108 млрд от распродажи акций из-за DeepSeek
© Getty Images / NurPhoto/Jaap ArriensЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Богатейшие люди планеты потеряли суммарно около 108 миллиардов долларов из-за распродажи акций в технологическом секторе, которая была вызвана успехом китайского DeepSeek, конкурента чат-бота ChatGPT от OpenAI, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) и материалов агентства Bloomberg.
В понедельник на рынках наблюдалась глобальная распродажа, связанная с успехом китайского чат-бота DeepSeek, который возглавил рейтинги мобильных приложений в ряде стран после выпуска новой версии ассистента. Рынки на фоне такой ситуации подняли вопрос о целесообразности инвестиционной стратегии в искусственный интеллект (ИИ), предполагающей значительные вложения.
"Пятьсот богатейших людей мира... потеряли в общей сложности 108 миллиардов долларов в понедельник, поскольку распродажа, возглавляемая техсектором и связанная с китайским разработчиком в области искусственного интеллекта DeepSeek, привела к падению основных индексов", - говорится в статье Bloomberg.
Потери представителей техсектора в рейтинге миллиардеров суммарно составили 94 миллиарда долларов, или почти 85% от общих суточных потерь, отмечает агентство.
Так, глава американской компании-разработчика видеокарт Nvidia Дженсен Хуанг потерял за сутки 20% состояния, или около 20,1 миллиарда долларов, а сооснователь Oracle Ларри Эллисон - 22,6 миллиарда, что составило только 12% его богатства, отмечается в материале. Основатель и гендиректор Dell Technologies Майкл Делл стал беднее на 13 миллиардов долларов, сооснователь криптобиржи Binance Чанпэн Чжао - на 12,1 миллиарда, следует из рейтинга.
Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite в понедельник снизился на 3,07%, акции Nvidia - потеряли 17% стоимости.
В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ
12 января, 04:25