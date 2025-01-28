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Богатейшие люди мира потеряли 108 миллиардов долларов из-за DeepSeek - РИА Новости, 28.01.2025
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11:33 28.01.2025 (обновлено: 12:25 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/rasprodazha-1995857775.html
Богатейшие люди мира потеряли 108 миллиардов долларов из-за DeepSeek
Богатейшие люди мира потеряли 108 миллиардов долларов из-за DeepSeek - РИА Новости, 28.01.2025
Богатейшие люди мира потеряли 108 миллиардов долларов из-за DeepSeek
Богатейшие люди планеты потеряли суммарно около 108 миллиардов долларов из-за распродажи акций в технологическом секторе, которая была вызвана успехом... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Богатейшие люди планеты потеряли суммарно около 108 миллиардов долларов из-за распродажи акций в технологическом секторе, которая была вызвана успехом китайского DeepSeek, конкурента чат-бота ChatGPT от OpenAI, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) и материалов агентства Bloomberg. В понедельник на рынках наблюдалась глобальная распродажа, связанная с успехом китайского чат-бота DeepSeek, который возглавил рейтинги мобильных приложений в ряде стран после выпуска новой версии ассистента. Рынки на фоне такой ситуации подняли вопрос о целесообразности инвестиционной стратегии в искусственный интеллект (ИИ), предполагающей значительные вложения. "Пятьсот богатейших людей мира... потеряли в общей сложности 108 миллиардов долларов в понедельник, поскольку распродажа, возглавляемая техсектором и связанная с китайским разработчиком в области искусственного интеллекта DeepSeek, привела к падению основных индексов", - говорится в статье Bloomberg. Потери представителей техсектора в рейтинге миллиардеров суммарно составили 94 миллиарда долларов, или почти 85% от общих суточных потерь, отмечает агентство. Так, глава американской компании-разработчика видеокарт Nvidia Дженсен Хуанг потерял за сутки 20% состояния, или около 20,1 миллиарда долларов, а сооснователь Oracle Ларри Эллисон - 22,6 миллиарда, что составило только 12% его богатства, отмечается в материале. Основатель и гендиректор Dell Technologies Майкл Делл стал беднее на 13 миллиардов долларов, сооснователь криптобиржи Binance Чанпэн Чжао - на 12,1 миллиарда, следует из рейтинга. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite в понедельник снизился на 3,07%, акции Nvidia - потеряли 17% стоимости.
https://ria.ru/20250128/tramp-1995812081.html
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экономика, технологии, oracle corporation, dell, inc., nasdaq
Экономика, Технологии, Oracle Corporation, Dell, Inc., Nasdaq
Богатейшие люди мира потеряли 108 миллиардов долларов из-за DeepSeek

BBI: богатейшие люди мира потеряли $108 млрд от распродажи акций из-за DeepSeek

© Getty Images / NurPhoto/Jaap ArriensЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Богатейшие люди планеты потеряли суммарно около 108 миллиардов долларов из-за распродажи акций в технологическом секторе, которая была вызвана успехом китайского DeepSeek, конкурента чат-бота ChatGPT от OpenAI, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) и материалов агентства Bloomberg.
В понедельник на рынках наблюдалась глобальная распродажа, связанная с успехом китайского чат-бота DeepSeek, который возглавил рейтинги мобильных приложений в ряде стран после выпуска новой версии ассистента. Рынки на фоне такой ситуации подняли вопрос о целесообразности инвестиционной стратегии в искусственный интеллект (ИИ), предполагающей значительные вложения.
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"Пятьсот богатейших людей мира... потеряли в общей сложности 108 миллиардов долларов в понедельник, поскольку распродажа, возглавляемая техсектором и связанная с китайским разработчиком в области искусственного интеллекта DeepSeek, привела к падению основных индексов", - говорится в статье Bloomberg.
Потери представителей техсектора в рейтинге миллиардеров суммарно составили 94 миллиарда долларов, или почти 85% от общих суточных потерь, отмечает агентство.
Так, глава американской компании-разработчика видеокарт Nvidia Дженсен Хуанг потерял за сутки 20% состояния, или около 20,1 миллиарда долларов, а сооснователь Oracle Ларри Эллисон - 22,6 миллиарда, что составило только 12% его богатства, отмечается в материале. Основатель и гендиректор Dell Technologies Майкл Делл стал беднее на 13 миллиардов долларов, сооснователь криптобиржи Binance Чанпэн Чжао - на 12,1 миллиарда, следует из рейтинга.
Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite в понедельник снизился на 3,07%, акции Nvidia - потеряли 17% стоимости.
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